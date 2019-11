La grande coperta di Clusone per i ragazzi diversamente abili

La grande coperta di Clusone: è in programma per sabato 7 dicembre, in occasione della tradizionale notte bianca, l’iniziativa benefica. Il ricavato sarà devoluto al progetto Dopo di noi per l’autonomia dei ragazzi diversamente abili del territorio seriano.

L’evento è stato promosso da Fanny Stefania Franchina e Lory Brasi in collaborazione con il Comitato Tutti per Tutti del presidente Massimo Percassi.

La grande coperta è composta da 700 coperte unite tra di loro e realizzate a mano da più di 300 sarte clusonesi e non solo; l’obiettivo è quello di coprire con la coperta tutta la facciata del supermercato Conad nel pomeriggio di sabato 7 dicembre.

Infine le coperte, singole e matrimoniali, saranno vendute e il ricavato sarà destinato al progetto Dopo di noi in modo da poter preparare un appartamento a Clusone per i ragazzi diversamente abili nel quale verranno aiutati da educatori ed accompagnatori ad autogestirsi.

”Il comitato Tutti per tutti – spiega il presidente Massimo Percassi – è da sempre molto attivo sul territorio clusonese, e non solo, per porgere una mano alle persone bisognose. In passato abbiamo raccolto fondi destinati a Einar Carrara, sportivo bergamasco vittima di un incidente, al clusonese Guido Vanini e alla piccola Sofia per sostenere le sue cure. Abbiamo sempre riscosso un grande successo e anche in questa occasione ci aspettiamo ottimi risultati. Per questo evento benefico abbiamo richiesto l’iscrizione al Guinness World Record. Ringrazio di cuore i Servizi Sociali di Clusone e il Patronato San Vincendo per l’importante e preziosa collaborazione. Un grande grazie va, anticipatamente, anche a tutte le persone che con il loro grande cuore parteciperanno a questa causa solidale. Tutti i cittadini sono invitati al grande record di solidarietà che si terrà sabato 7 dicembre, a partire dalle 15, al parcheggio del supermercato Conad”.