Il ritorno da Genova quando è crollato il viadotto: perché guidare fa paura?

Andare al mare in Liguria, da quando avevo 6 anni, non mi è mai piaciuto: troppe gallerie e curve e il mare è in pochi metri subito profondo.

Dopo la caduta del ponte Morandi, lo scorso Ferragosto, ho iniziato a desistere ogni qualvolta mi veniva proposto di andare a Recco o a Sanremo, finendo poi per ritrovarmi seduta in macchina con le mani sudate per tutta la durata del tragitto.

Non pensavo che passare un week end a Genova potesse essere così difficile: le trofie al pesto hanno alleggerito tutto insieme alla compagnia. Alle 14 di domenica abbiamo deciso di ritornare al parcheggio per poi percorrere la via di casa con calma. Ho preso in mano il cellulare per avvisare i miei genitori che stavamo tornando, ma non c’era campo: non potevo inviare né messaggi, né telefonate, né usare il 3G. Mi sono calmata quando il custode del parcheggio mi ha detto che anche a lui non prendeva il telefono. Così ho semplicemente pensato che a volte accade.

Di ritorno da Genova – si vede meglio all’andata, proprio poco prima dell’uscita dall’autostrada – si nota il buco che il ponte Morandi ha lasciato alla sua caduta e le gru che vi lavorano sotto e, non so voi, ma lì ho iniziato a non sentirmi al sicuro. Vedere poi continui lavori in corso sulla carreggiata, pezzi di asfalto che mancavano in prossimità delle giunture ha aumentato il mio stato di insicurezza. Superato da poco Pavia vediamo due auto dei Vigili del Fuoco che si dirigono nella direzione opposta alla nostra (quindi Genova-Torino) con lampi e sirene accese. Solo quando arrivo a casa, per le 18, ho trovato online un articolo con il titolo “Genova-Torino: crollato un viadotto”.

Panico, sgomento e rabbia sono le prime emozioni che ho provato: panico perché ho pensato che sarebbe potuto succedere a noi, sgomento perché in poco più di un anno sono caduti due ponti e rabbia perché non dovrebbero accadere queste cose.

Che ci sia maltempo, che sia causato da una frana, che sia per un guasto non dovrebbe accadere. Se una zona è soggetta a frane, con allerta rossa per il rischio alluvione, si potevano prendere tutte le precauzioni possibili. Come, per esempio, sulla strada di ritorno nella zona di Alessandria tutte le uscite erano chiuse per allagamento. Però, costruendo una strada vicino ad un fiume si poteva immaginare che quest’ultimo esondasse. Ovviamente per le frequenti piogge costruire un argine con i sacchi di sabbia non sarebbe bastato, ma un’ottima soluzione è stata chiudere la strada e deviare le uscite per non rischiare spiacevoli incidenti. Se una zona è a rischio frane in determinate condizioni meteorologiche non capisco perché non si prendano i dovuti provvedimenti prima che qualcosa di grave accada.

Questa logica del “fino ad ora non è mai accaduto nulla, quindi finché non succede qualcosa di grave lascio così” non la capisco, anzi penso sia meglio mille volte prevenire che poi agire dopo una tragedia.

Penso che spostarsi in macchina da una regione all’altra dell’Italia non dovrebbe farci venire la pelle d’oca, la nausea per le disgrazie che sono accadute. Alla fine spostarci da una regione all’altra, di città in città è come muoversi in casa nostra e non sentirsi al sicuro in quella che dovrebbe essere la propria comfort zone fa terrore.

Mi fa venire i brividi come si parli di sicurezza, ci siano leggi in ambito lavorativo che obbligano il lavoratore a svolgere corsi su essa, ma se poi si parte proprio dall’alto di questa gerarchia a non rispettare tutto ciò e quello che ne consegue mi fa venire i brividi e provare sentimenti contrastanti fra di loro.

L’immagine è gentilmente concessa da IVG