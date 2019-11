“I nostri bambini a scuola nella natura: crescono facendo tante esperienze”

Stare a contatto con la natura permette ai bambini di sviluppare meglio le loro competenze. Partendo da questo principio, a Fara Gera d’Adda alcuni genitori con bambini in età pre-scolare hanno cominciato a confrontarsi sulla crescita dei propri figli e a organizzare uscite nel verde come occasioni di condivisione e aggregazione.

Ha preso forma, così, “Radici nel cielo“, innovativo progetto educativo organizzato da famiglie e per famiglie, che è rivolto in modo particolare ai bambini dai 3 ai 5 anni. In breve tempo al nucleo originario si sono aggiunti altri genitori e la frequenza delle uscite è aumentata proponendo sabati di esplorazioni, domeniche in natura e attività quotidiane. Sono un modo per stare insieme e scoprire le bellezze che ci circondano, imparare a conoscere e a rispettare l’ambiente ma anche per fare tante esperienze e migliorare le proprie abilità.

Il referente del gruppo è Marco Locatelli, educatore e consulente pedagogico, nonché padre di una bambina coinvolte nel progetto. “Tutto è iniziato circa due anni fa quando io, mia moglie e altre famiglie abbiamo cominciato a confrontarci su come crescere i nostri figli, quindi a pensare e progettare occasioni e situazioni ludico/ricreative e aggregative che fossero espressione di valori educativi condivisi. Dopo aver analizzato limiti e potenzialità delle tradizionali scuole dell’infanzia, abbiamo pensato di impegnarci in prima persona per dare vita a un progetto educativo basato su principi diversi. Le attività del gruppo si ispirano alla pedagogia del bosco, guardando a realtà già presenti in Italia e all’estero, per esempio in Danimarca, dove io e mia moglie siamo stati più volte”.

È un approccio molto pratico. Locatelli prosegue: “Gli elementi su cui si fonda sono il contatto con la natura come luogo che fornisce molti stimoli per imparare, l’apprendimento esperienziale e il gioco libero destrutturato. L’idea che ci guida è quella di un bambino ricco di competenze, interessi, bisogni e specificità da coltivare e sostenere in un clima di continua sperimentazione di sé e degli altri: non è un contenitore vuoto da riempire di concetti ma un soggetto che impara facendo. In quest’ottica crediamo nella sua partecipazione attiva al gruppo: le attività vengono scelte insieme ai bambini: per scegliere quali attività svolgere ci confrontiamo, decidiamo per alzata di mano ed eventuali conflitti vengono gestiti attraverso il dialogo, che permette di rafforzare la conoscenza di sé e degli altri. Anche la figura dell’adulto cambia, perché non li dirige ma li accompagna e sostiene la loro libera iniziativa”.

Altro pilastro è il supporto di una comunità educante attenta alla crescita dei figli. È un progetto partecipato e non un servizio all’infanzia: tutto viene realizzato dai genitori ed è aperto al territorio e a ciò che può offrire.

Il gruppo organizza tre tipi di attività. I “sabati di esplorazioni” sono incontri per bambini dai 2 ai 5 anni e per le loro famiglie, incentrati sul tema dell’esplorazione e della scoperta della natura e del territorio.

Le “domeniche in natura” sono uscite mensili per bambini di tutte le età e le loro famiglie per conoscersi e trascorrere insieme momenti di riposo e divertimento.

Le uscite nella quotidianità per bambini dai 2 ai 5 anni si svolgono tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.30 con orari flessibili considerando le esigenze delle famiglie. Vengono effettuate uscite nel parco Adda Nord, che si trova vicino alla sede del gruppo, che si trova a Fara Gera d’Adda in via Longobardica, 21. Gli adulti che accompagnano i bambini sono mamme, papà, nonni e amici che metteno a disposizione tempo, passioni e conoscenze nello spirito della comunità educante.

Una curiosità: il nome “Radici nel cielo” è un omaggio alla filosofa francese Simone Weil, che nel suo saggio “La persona e il sacro”, tracciando un profondo paragone fra le persone e gli alberi scrive che questi ultimi non sono radicati solo in terra ma è la luce che viene dall’alto a dare loro la possibilità di fissarsi nel terreno, quindi è come se avessero radici anche nel cielo.

Per informazioni telefonare al numero 3398257340, accedere al sito www.radicinelcielo.it oppure accedere alla pagina Facebook “Radici nel cielo”.