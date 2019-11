Fermato con cocaina e hashish: 46enne arrestato e a processo per direttissima

Altro arresto per spaccio in città da parte della Polizia Locale del Comune di Bergamo: a essere fermato martedì sera è stato un 46enne, T.M., arrestato nei dintorni del parco della Malpensata intorno alle 19.30. Continuano i controlli e il presidio delle aree più delicate della città da parte degli agenti del Corpo di via Coghetti.

Gli agenti del Comune di Bergamo sono entrati nel parco varcando i cancelli da lati opposti: alla vista degli uomini in divisa, un uomo si è allontanato dal gruppo di persone con cui stava parlando, diretto verso la recinzione del parco, lasciando cadere sul prato alcuni involucri di plastica. L’uomo è stato fermato dagli agenti e perquisito: nelle tasche del giubbino sono stati trovati 19 grammi di hashish. Negli involucri lasciati cadere sul prato saranno poi trovate sostanze stupefacenti, 4 dosi da 1,5 grammi ciascuno, soprattutto di cocaina.

T.M. è stato accompagnato al Comando di via Coghetti: ottenuto il consenso del Pubblico Ministero, gli agenti si sono poi diretti a casa di T.M., dove hanno trovato altri tre pezzi di hashish e, nascosto tra le bottiglie, un contenitore con all’interno 14 semi di cannabis.

Complessivamente la Polizia Locale ha sequestrato 25 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish. Mercoledì il 46enne è a processo per direttissima.