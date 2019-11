Black Friday? No, per i FFF Bergamo venerdì sarà Block Friday

Venerdì 29 novembre avrà luogo in tutto il mondo un evento che ormai da diversi anni è atteso con ansia: il Black Friday. I ragazzi di Fridays for Future Bergamo commentano e lanciano il quarto sciopero globale per il clima, proprio per la mattina di venerdì.

“Dalle vetrine e dalle pagine web strillano occasioni imperdibili, novità assolute, prodotti stupefacenti, ovvero la traduzione per eccellenza delle colonne portanti di una società, la nostra, che ricerca incessantemente la novità – sostengono i FFF Bergamo -. Un sistema consumistico che produce danni nella sua origine e nei suoi strascichi: da un lato abbiamo l’estrazione ininterrotta di materie prime, lo sfruttamento dei lavoratori che queste le estraggono e lavorano, il consumo di risorse idriche, l’inquinamento chimico di aria e acqua; dall’altro, la mole di rifiuti, di scarti di produzione, di prodotti usati, inutilizzabili o semplicemente ormai troppo vecchi per rimanere sul mercato che deve essere smaltita e che, spesso, viene dispersa nell’ambiente”.

In questa giornata simbolo del consumo veloce e a basso prezzo, o ragazzi di Fridays for Future hanno deciso di portare un messaggio diverso, anzi, radicalmente opposto. Per questo hanno scelto,

concordi con diversi gruppi di FFF in Italia, di titolare il 4° sciopero globale per il clima “Block Friday”. Vogliono chiamare ad “una presa di consapevolezza collettiva sull’enorme impatto ambientale e umano che sostiene l’attuale sistema dei consumi e che ormai da tempo è insostenibile”.

Non hanno intenzione di “permettere a loro stessi e al mondo di tornare nel torpore: il sonno delle coscienze genera mostri”. Fridays for Future è invece in cerca di sogni “per il nostro futuro e quello della Terra”.

PROGRAMMA DELLA MATTINATA DI VENERDÌ 29 NOVEMBRE

– Ore 8.00: ritrovo degli studenti davanti alle scuole e camminata verso piazzale Marconi;

– Dalle ore 8.30: ritrovo presso piazzale Marconi. Realizzazione dei cartelloni da portare in corteo, discorsi introduttivi alla giornata;

– Ore 9.30: partenza da piazzale Marconi del corteo, che si snoderà attraversando via Bonomelli, via Paglia, via Zambonate, piazza Pontida, via XX settembre.

– Ore 12.00: conclusione della manifestazione si concluderà davanti al Palazzo della Regione in via XX settembre.

Non è ancora troppo tardi per salvare il pianeta e i suoi abitanti: il cambiamento sta arrivando, sta a noi non cessare di dargli voce, concludono