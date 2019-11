Come annunciato, la pioggia è tornata e le nuvole ingrigiscono di nuovo i cieli di Bergamo. Durerà tanto? C’è da preoccuparsi? Risponde Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Gran Bretagna nella giornata di mercoledì è responsabile del nuovo rinvigorirsi di correnti atlantiche verso la nostra penisola accompagnate da una nuova perturbazione che porterà molte nubi e nuove piogge. Lo spostamento verso la Scandinavia della bassa pressione garantirà un temporaneo miglioramento nei prossimi giorni, mentre una nuova circolazione depressionaria in pieno Atlantico potrebbe pilotare l’arrivo di una nuova perturbazione per la giornata di domenica (evoluzione ancora incerta che necessita di conferme). Le temperature caleranno da giovedì nei valori minimi a causa della minore nuvolosità e tra venerdì e sabato si posizioneranno su valori di poco superiori agli zero gradi anche in pianura.

Mercoledì 27 novembre 2019

Tempo Previsto: al primo mattino piogge moderate sui settori occidentali, in rapida estensione verso est a gran parte della regione nel corso della mattinata; neve su Alpi e Prealpi oltre 1600/1700 metri. Nel pomeriggio dapprima precipitazioni diffuse su tutta la regione con neve su Alpi e Prealpi oltre 1500/1600 metri; tendenza a rapida cessazione dei fenomeni sui settori occidentali. In serata nubi diffuse, ma ultime precipitazioni solo sulla pianura orientale, in esaurimento. Nella notte cieli nuvolosi su tutti i settori con la formazione di banchi di nebbia sulla medio/bassa pianura. La distribuzione complessiva degli accumuli mostrerà i suoi massimi tra fascia pedemontana e prealpina di Bergamasco e Bresciano e sull’Appennino Pavese, mentre gli accumuli minori sono attesi su Alta Valtellina, Valcamonica e Mantovano.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12°C.

Giovedì 28 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione con probabili nebbie sulla media e bassa pianura (più compatte su Mantovano, Cremonese e Lodigiano) e maggiori schiarite sulla fascia pedemontana. Nel pomeriggio ampie schiarite sull’ovest della regione, maggiore nuvolosità altrove con possibile persistenza di nuvole alte dovute al sollevamento delle nebbie sulla pianura centro/orientale. Nella sera ampie schiarite su tutti i settori con tendenza a formazione di nebbie nella notte sulla medio/bassa pianura.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14°C.

Venerdì 29 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino cieli nuvolosi sulle Alpi con qualche fiocco di neve nel Livignasco, nebbie sulla medio/bassa pianura, poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle Alpi, prevalenza di cieli poco nuvolosi sul resto della regione con la possibilità di nuvole alte per il sollevamento delle nebbie sulla bassa pianura orientale. In serata persistono un po’ di nuvole sulle Alpi, poco nuvoloso altrove con la tendenza alla formazione delle nebbie nel corso della notte in pianura.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16°C.