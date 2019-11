Violentissima scossa di terremoto in Albania: morti e 150 feriti

Alle 3.54 di martedì una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso e ferito l’Albania, con epicentro, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, tra Shijak e Durazzo. Tantissimi i crolli registrati, si contano almeno 150 feriti e anche delle vittime, almeno tre, uno è un giovane di 18 anni. Si scava anche a mani nude tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche di diversi dispersi.

La scossa è stata avvertita anche in Italia, in Puglia, in Basilicata, in Campania e in Abruzzo.

“La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia”. Così in un tweet il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo la scossa.