“The Lobster”, storia d’amore profonda e grottesca, con una spolveratina di Colin Farrell

Non è facile descrivere “The Lobster”, un film che in poco meno di due ore è capace di condensare violenza, umorismo, commozione, sentimenti falsi contrastati da emozioni sincere e tanta, ma davvero tanta, satira e condanna verso la plasticosa ed ostentata apparenza di cui trasuda il nostro tempo, ma per farlo partirò dal dato più oggettivo: la trama.

Ci troviamo in un prossimo futuro distopico e le persone single, secondo le regole della città, vengono portate in un hotel in cui sono costrette a trovare, entro quarantacinque giorni, un compagno o una compagna con cui fare coppia. Se falliscono vengono trasformate in un animale a loro scelta. Il protagonista, David (Colin Farrell), viene a sapere che sua moglie lo ha lasciato per un altro e viene quindi trasferito all’albergo per provare a trovarsi una nuova compagna o fallire ed essere trasformato in un’aragosta, animale che l’uomo sceglie per via del suo amore per il mare e per la sua longevità. Nell’hotel, oltre al categorico divieto di masturbarsi, regna un’assoluta atmosfera di terrore e ansia perché ogni ospite sa bene che ciò che troverà tra quelle mura non sarà un amore sincero e sentito, ma semplicemente un mezzo per non essere tramutato per l’eternità in bestie.

Perché essere soli è come essere inutili animali selvaggi, ma soprattutto è come essere infelici.

Il film, per tutta la sua durata, non farà altro che farci soffrire, senza però disdegnare alcuni momenti di lieve ilarità, per poi tornare a sbatterci violentemente in faccia la realtà dei nostri tempi, condannando “senza se e senza ma” la necessità dell’apparire, troppo spesso preferita all’essere realmente.

Non importa la felicità, l’importante è che si sia ammogliati perché, torno a dire, mostrarsi felici e contenti agli occhi degli altri è l’aspirazione massima di qualunque individuo, non importa che tale “status” sia tanto illusorio quanto artificioso.

“Dimentica la tua identità, è più autentica la tua replica

Non hai un account: è un handicap

Conta la presenza scenica

A metà tra carne e pixel, l’opera più triste della genetica!”

cantava Nitro, rapper vicentino, in “Oracolo di Selfie” nel lontano 2013.

Già, perché paradossalmente il nostro è un mondo in cui tutto è fantastico ma nessuno è felice, dove siamo pieni di contatti ma non riusciamo a toccarci e “The Lobster” non perde mai occasione per ricordarcelo.

Oggi tutti sappiamo tutto di tutti, ma non sappiamo quasi nulla di noi stessi; tutti nelle nostre foto di profilo ridiamo e siamo felici ma nella vita spesso siamo tristi e insicuri e infine, purtroppo, tutti (ma davvero tutti) preferiamo immortalare un momento piuttosto che godercelo, per poi rimpiangere questa scelta e provare a tamponare l’errore commesso postando quello scatto con la didascalia “Come si stava bene!!!”.

Consigliato? Sì, sì e sì, uno dei 10 film da vedere prima di morire.

Battuta migliore: Un giorno mentre giocava a golf pensò che è più difficile fingere di provare sentimenti che non si hanno che fingere di non provare sentimenti che invece si hanno.