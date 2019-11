C’è probabilmente un cortocircuito all’origine dell’incendio che nella mattinata di lunedì 25 novembre ha distrutto una cinquantina di scatoloni contenenti scarpe che si trovavano nel deposito di Zalando a Stradella, in provincia di Pavia.

L’allarme è scattato attorno alle 10 e immediatamente si è attivato il sistema di estinzione a “sprinkler” (a pioggia ndr), tramite progettato e installato nella struttura dalla Sebino Fire and Security di Madone, azienda con esperienza quarantennale nel settore degli impianti antincendio.

L’impianto di spegnimento ha limitato e circoscritto le fiamme, evitando che le stesse si propagassero in un ambiente altamente infiammabile: nel frattempo l’edificio è stato evacuato e sono state attivate tutte le procedure per la messa in sicurezza dei dipendenti, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Broni.

Un addetto di 42 anni, residente a Castel San Giovanni (PC) è rimasto intossicato dal fumo nero che si era sviluppato all’inizio del rogo ed è stato trasportato al Policlinico di Pavia per accertamenti.

Il servizio di manutenzione della ditta bergamasca si è subito attivato appena avvisato dell’accaduto, ripristinando e riattivando l’impianto con l’intervento dei tecnici specializzati.