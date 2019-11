Muriel e super Gomez stendono la Dinamo Zagabria: l’Atalanta è ancora viva

Non doveva sbagliare e non ha sbagliato l’Atalanta di Gasperini, che nella prima delle due “finali” di Champions League batte la Dinamo Zagabria e resta in corsa per il passaggio agli ottavi di finale.

Contro i croati i nerazzurri hanno giocato una partita praticamente perfetta, rischiando pochissimo e dettando legge un po’ in tutte le zone del campo.

Tra le note più liete della serata c’è senza ombra di dubbio la superba prestazione di un Papu Gomez in forma smagliante, che tra tunnel e giocate d’alta scuola ha fatto ammattire la difesa avversaria.

Gasperini aveva preparato il match in maniera impeccabile e i suoi ragazzi l’hanno seguito alla perfezione.

Dietro Toloi, Kjaer e Palomino hanno chiuso ogni spazio agli attaccanti croati (solo Orsic ha avuto una possibilità al 35′ e ha colpito la traversa con un destro a giro bellissimo); in mezzo de Roon e Freuler hanno tamponato e impostato; sulla fasce Gosens è stato un treno, Hateboer più attento alla fase difensiva; davanti Pasalic è stato una spina nel fianco della difesa ospite (anche se ha sul groppone due errori sottoporta quasi imperdonabili), Muriel ha fatto il suo dovere e Gomez si è dimostrato il fuoriclasse che a Bergamo già conoscevamo.

Per l’Atalanta è una vittoria che sa di storia: è il primo trionfo dei bergamaschi in Champions League.

Con un gol per tempo la pratica croata è stata croata come doveva essere: con l’1-1 tra Manchester City e Shakhtar Donetz l’Atalanta mercoledì 11 dicembre andrà a Kharkiv a giocarsi le proprie carte per passare il turno in Champions o, eventualmente, per aggrapparsi all’Europa League.

Pochi i calcoli da fare: i nerazzurri sono obbligati a vincere e a tifare (ancora) Man City.