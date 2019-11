Graziano, l’ultima serata con la fidanzata prima del tamponamento mortale in A4

Non sapeva che quel bacio dato alla fidanzata solo pochi minuti prima sarebbe stato l’ultimo Graziano Totis, il 35enne di Monasterolo del Castello morto nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre dopo un tamponamento lungo l’autostrada A4.

Graziano stava tornando da Milano, dove si era trasferito da tre mesi per convivere con la sua ragazza. I due avevano trascorso la serata insieme, l’ultima, tra un aperitivo e quattro chiacchiere, pensando a quella famiglia che sognavano di creare presto.

Poi il 35enne era ripartito con la sua Dacia Duster per tornare verso Monasterolo, dove come ogni mattina avrebbe dovuto fare colazione con la mamma Luisa, prima di iniziare a lavorare come piastrellista per una ditta di Casazza. A casa, però, non è mai arrivato.

Poco prima delle 4.30 il ragazzo ha perso la vita in uno schianto avvenuto nella zona della stazione di servizio Brembo Sud, sul quale gli uomini della Polizia Stradale di Seriate sono al lavoro per cercare di ricostruirne l’esatta dinamica. Nel tratto tra Capriate San Gervasio e Dalmine, lungo la carreggiata in direzione Venezia, il piccolo Suv di Totis è stato tamponato da un furgoncino, un Volkswagen Caravel bianco guidato da un 39enne di Inzago (Milano).

Un impatto tremendo, che ha distrutto la Duster e ha ucciso sul colpo il 35enne. Il personale medico arrivato a bordo di un’automedica e tre ambulanze non ha potuto far altro che constatare il suo decesso.

Feriti in modo non grave i due occupanti del furgone. A fianco del conducente c’era un 30enne. Sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni e alle Cliniche Gavazzeni, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Per ripristinare la sicurezza sulla carreggiata le forze dell’ordine hanno chiuso per un paio d’ore quel tratto di A4, sino al completo sgombero dei mezzi incidentati.