La buona notizia è che non ci sono né feriti né sfollati. L’unica, nella complicata notte di Piazza Brembana, dopo lo spaventoso crollo che lunedì sera si è portato via mezza carreggiata di via Locatelli, scivolata all’improvviso di otto metri: 300 metri cubi di terra e cemento che hanno invaso la strada sottostante.

Leggi anche Lunedì sera Piazza Brembana, crolla una parte di strada in centro al paese

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, i carabinieri di Piazza Brembana e Branzi. A fare le ore piccole anche il cane Layla, un border collie appartenente al gruppo cinofilo alpini Argo, vincitore di campionati del mondo di ricerca. Da ieri sera l’impresa edile Do.Ro. di Piazzatorre è al lavoro per rimuovere i detriti e cantierizzare l’area.

Foto 2 di 2



“Per ora procediamo con l’ordinanza di sgombero della sede della Comunità Montana – commenta il sindaco Stefano Ambrosioni, in costante contatto anche con Prefettura e Protezione Civile – poi col ripristinare il collegamento tra la parte alta e bassa del paese”.

foto: Alex Begnis

Sulle cause del crollo non si sbilancia: “Recentemente erano state fatte delle verifiche da parte dell’ufficio tecnico, ma non erano state notate situazioni di criticità” assicura il sindaco. Quel che è certo è che il tratto di carreggiata crollato poggiava un muro di cemento armato, realizzato a fine anni Sessanta per l’ampliamento della sede stradale. Si ipotizza che a “sgretolare” il muro possa essere stata l’acqua: la zona viene infatti chiamata “Foppa” perché in passato, sotto via Tiro a Segno, c’era un canale aperto ora interrato.

Alle 12 è previsto un sopralluogo dei tecnici dell’Utr (Ufficio Territoriale Regionale) con l’ingegnere strutturista del Comune, Enrico Salvetti, per preparare le varie fasi dei lavori. Nelle prossime ore il pubblico ministero Chiara Monzio Compagnoni aprirà un fascicolo con l’ipotesi di crollo colposo e si valuteranno eventuali responsabilità.