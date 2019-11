Con McDonald’s a Bergamo il corso di formazione dedicato ai NEET

Offrire un’occasione a giovani che non lavorano né studiano: è questo l’obiettivo di “Opportunità Giovani”, il progetto promosso da McDonald’s e Cesvip Lombardia e che nei giorni scorsi ha preso il via anche a Bergamo.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia e Ministero del Lavoro, ha sede nel capoluogo orobico e in altri quattro centri italiani (Brescia, Milano, Varese e Roma) e si rivolge in particolare ai cosiddetti “NEET”, ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni senza occupazione e senza alcun impiego scolastico.

“Investire in un’idea di questo genere è fondamentale per il nostro territorio – ha sottolineato nel corso della presentazoione Loredana Poli, assessore comun ale alle Politiche giovanili -. È importante che coloro che vi aderiscono possano prendere consapevolezza delle proprie capacità e valorizzare così gli aspetti positivi che li caratterizza”.

Attraverso il supporto di docenti specializzati, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire alcuni strumenti che possano determinare il successo di una candidatura, ma anche di avere un impatto positivo con il mondo del lavoro.

“La nostra finalità non è quella di costruire un percorso accademico, quanto piuttosto di raggiungere in prima persona i ragazzi attraverso una serie di attività laboratoriali e di gruppo – ha spiegato Elena Danese, presidente di Cesvip Lombardia -. Il corso comprenderà 28 ore di formazione gratuite spalmate su cinque giornate e consentirà a chi ne prenderà parte di imparare per esempio quali sono le tecniche migliori per trovare un impiego oppure come gestire al meglio il proprio tempo sul posto di lavoro”.

Partendo dall’esperienza raccolta nelle cinque città pilota, l’intenzione dell’azienda sarà quello di estendere il progetto a tutto il paese e, in seguito, di poterlo esportare in altre nazioni: “Come McDonald’s da sempre abbiamo a cuore il problema dell’occupazione giovanile – ha concluso Ilaria Vaccarini, employee engagement & employer reputation di McDonald’s Italy -. Per questo motivo abbiamo deciso di investire in questo piano che, ad ora, coinvolge 250 ragazzi, ma che entro il 2025 potrebbe toccare oltre 2 milioni di persone in tutto il mondo”.