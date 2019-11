Colere, il mistero del pensionato folgorato sul traliccio dell’alta tensione

È di un pensionato di 67 anni, Filippo Belingheri, il corpo trovato carbonizzato su un traliccio dell’alta tensione a Colere. Lo ha notato un passante a ridosso di via torrente Rino, poco dopo le 14 di lunedì 25 novembre. Una zona boschiva, ad un chilometro dal centro abitato, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elicottero del 118 e i carabinieri della compagna di Clusone, compreso il capitano Daniele Falcucci. L’alta tensione era ancora inserita e i soccorritori hanno dovuto attendere che venisse staccata prima di recuperare il corpo.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un drammatico (per quanto all’apparenza insolito) incidente, ma chi indaga non può escludere nemmeno il tragico gesto; anche se, scavando nella vita dell’uomo, ex operaio edile, sposato e con due figli, non sono emersi indizi che portano in questa direzione: qualche tempo fa era stato sottoposto ad un intervento di asportazione del rene, ma non dava segni di depressione o disagio emotivo conseguenti l’operazione.

Per quale ragione si sia arrampicato su un traliccio dell’alta tensione, nonostante la presenza delle barriere dissuasive, resta un interrogativo senza risposta. Sulla struttura sono in corso dei lavori di ammodernamento, questo potrebbe averlo indotto a pensare che non vi fosse tensione. L’uomo indossava un paio di guanti, e alla base della struttura è stata trovata una cesoia: non è tuttavia chiaro se fosse nella sua disponibilità e se l’abbia utilizzata per tagliare il cavo, restando poi folgorato.

Ai tanti interrogativi si aggiunge quello sull’ora del decesso, visto che lunedì mattina un principio di incendio avrebbe interessato il cavo in questione. Se il ritrovamento del cadavere risale a qualche ora più tardi, è anche vero che la vittima mancava da casa proprio dalla mattina.

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, per eseguire l’autopsia disposta dal pubblico ministero di turno, Chiara Monzio Compagnoni.