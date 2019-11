“Ci hanno rubato l’auto dal portico di casa: aiutateci a ritrovarla”

Un furto incredibile, direttamente dal porticato di casa: è quello che hanno subito Elena e la sua famiglia nella nottata di giovedì 21 novembre ad Arzago d’Adda.

Ignoti si sono introdotti nella loro proprietà, dandosi poi alla fuga con l’auto trovata sul vialetto, una Toyota Land Cruiser color argento metallizzato targate FE 695 TH (quella della foto).

Subito si sono recati alla stazione dei carabinieri di Caravaggio per sporgere denuncia ma, in più, chiedono anche il vostro aiuto per provare a rintracciare la vettura: “È molto importante sapere anche se è stata vista parcheggiata da qualche parte – ci scrive la nostra lettrice – Se qualcuno avesse notizie mi contatti al 3318182108”.