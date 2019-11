Cappucci in testa e fumogeni in mano: i tifosi croati bloccano Milano prima di Atalanta-Dinamo

Non si registrano incidenti, ma Milano è una città in tilt. Il traffico della città è infatti bloccato a causa del corteo dei tifosi della Dinamo Zagabria, formazione croata che nella serata di martedì 26 novembre affronta l’Atalanta al Meazza per la gara di Champions League.

I tifosi croati si sono ritrovati alle 17.30 in largo Cairoli e il corteo non autorizzato è partito poco dopo dall’Arco della Pace. Erano in più di 3mila i sostenitori croati, qualcuno anche con la testa coperta da cappucci neri e con fumogeni in mano.

Arrivati fuori dallo stadio, alcuni croati si sono staccati dal corteo e hanno cercato un contatto con i tifosi bergamaschi. A quel punto le forze dell’ordine sono intervenute e hanno caricato il gruppo di esagitati, facendoli tornare in una zona sicura.

I disordini sono durati pochi minuti e la situazione fuori dallo stadio è tornata sotto controllo.

Il match Atalanta-Dinamo Zagabria era considerato a rischio alto, addirittura di “livello quattro”.

In un documento della prefettura di Milano dello scorso 22 novembre era stato evidenziato “l’arrivo di circa 4mila ospiti – anche se sembra saranno almeno un migliaio in più – tra cui anche soggetti riconducibili alle cosiddette categorie a rischio, i quali sono solitamente dediti all’ingente consumo di bevande alcoliche con conseguente reale pregiudizio per la sicurezza e l’ordine pubblico”. Per questo proprio prefettura aveva disposto che è “vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche” dalle 12 alle 24 nella zona di San Siro e dintorni e dalle 8 alle 20 in centro e in zona Darsena e corso Como. Le stesse zone sono ampiamente presidiate dalle forze dell’ordine.