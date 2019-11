Beautiful boy: un padre, un figlio, la droga e l’amore

Beautiful boy. Un libro che parla di amore incondizionato e di dipendenza; l’amore incondizionato di un padre nei confronti del figlio, e la dipendenza di un figlio nei confronti della metanfetamina.

Il libro racconta la storia di David Sheff che cerca in tutti i modi di aiutare il figlio Nic ad uscire dal tunnel della tossicodipendenza. La droga da cui Nic dipende è la metamfetamina. Se non conoscete di che droga si tratta vi consiglio la visione della serie tv Breaking Bad.

Dicono che la metanfetamina sia la droga peggiore. Per quanto riguarda gli effetti a breve termine è nota per essere un potente stimolante che riduce la fame e aiuta a stare svegli; ciò è dovuto al

rilascio di notevoli quantità di dopamina nelle aree del cervello che regolano la sensazione di piacere. Come effetti a lungo termine nei soggetti dipendenti riscontiamo l’assunzione di comportamenti violenti, ansia, confusione, paranoie e disturbi della personalità. L’abuso di tali sostanze è spesso accompagnato da comportamenti di scarsa igiene che si concretizzano in perdita dei capelli o dei denti, occhiaie e assotigliamento della pelle.

Nic viene descritto dal padre come un ragazzino pieno di talento, sempre sorridente e con ottime prospettive per il futuro. A scuola ottiene i voti migliori, gli insegnanti lo elogiano e ha un sacco di amici; ma Nic aveva qualcosa di buio dentro che nessuno riusciva a percepire; forse il suo sorriso voleva solo celare la sua tristezza interiore.

Il protagonista si avvicina al mondo delle droghe alla sola età di 12 anni; insieme a un gruppo di amici decide di provare il primo spinello che diventerà poi una routine quotidiana. Quando il padre viene a conoscenza delle sue malsane abitudini non si preoccupa eccessivamente; avendo lui stesso fumato in età giovanile si autoconvince che forse non c’è poi nulla di male nel fumare erba. Nel momento in cui però vedrà Nic diventare uno zombie dal cervello spappolato, capirà che forse aver sottovalutato la situazione in passato è stata la cosa più sbagliata che potesse fare.

Nic passa la sua adolescenza entrando ed uscendo da vari centri di riabilitazione; così come il padre passa la vita con un up and down di emozioni che vanno dalla speranza allo sconforto più totale. Dopo l’ennesimo rifiuto da parte di Nic di farsi aiutare, il padre decide di alzare le mani. In cuor suo capisce che non si può più far nulla di concreto. Questo suo atteggiamento non va visto come menefreghista; se non conoscete la storia non potete capire i salti mortali fatti da quest’uomo per strappare via il figlio dalle braccia della metanfetamina. Semplicemente si rende conto che se non sarà Nic in primis a convincersi davvero di volersi fare aiutare allora non ci sarà più nulla di concreto da poter fare, se non lasciare aperta la porta del proprio cuore alla speranza che il figlio possa salvarsi.

Nic tocca il fondo molte volte. Ha sbattuto la testa contro svariati muri di cemento armato, prima di capire l’errore che stava commettendo e il dolore che stava seminando attorno a sé. Il finale del libro lascia un po’ di amaro in bocca perchè non ti fa davvero capire se Nic sia riuscito o meno a terminare la corsa verso la rinascita. Tale dubbio non è così male perchè ti permette di spostare il focus sulle emozioni che il padre prova in questi anni. Ad un certo punto non ti chiedi più se Nic sta bene ma piuttosto se David è riuscito a trovare la pace; ci troviamo di fronte ad un uomo che aveva completamente messo da parte l’amore per sé stesso mettendo in primo piano l’amore del figlio, decidendo di rinunciare alle proprie sedute di psicoterapia per poter investire il poco denaro che aveva, per un figlio che sembrava sputare addosso ad ogni suo gesto.

Ma vale davvero la pena annullarsi per un figlio che sta male? Emotivamente sembra scontato rispondere di si ma vi assicuro che non è così. Non ha senso vivere con il peso della vita dei figli

sulle proprie spalle. Arrivati ad un certo punto noi giovani siamo in grado di badare a noi stessi e se dopo averci teso la mano decidiamo di non prenderla sono semplicemente “problemi nostri”.

Non dico questa cosa per svalutare il lavoro dei genitori ma credo che a volte bisogna guardarsi dentro imparando a vedersi come persone e non solo come genitori.

Alla domanda: “Cosa posso fare per salvare mio figlio?” Bisogna imparare a rispondere: “Amati”. Se non impariamo ad amare noi stessi non possiamo diffondere amore. Per questo vi dico che se un figlio sta male dovete fermarvi un attimo e lavorare su di voi chiedendovi quanto valga la vostra salute e soprattutto perché la vostra salute dovrebbe passare in secondo piano. Il tempo è limitato e bisogna cercare di liberarsi dall’ossessione di un figlio che sta male.

Cambiare gli altri è difficile; noi possiamo cambiare solo noi stessi. Possiamo prevenire certe situazioni ma non possiamo curarle tutte. Nic aveva scelto quella strada e solo con la sua forza di volontà ne è uscito; solo quando si è reso conto che il desiderio di una vita migliore era piu forte del desiderio di farsi una dose ha visto la luce in fondo al tunnel.

È una catena. Se noi insegnassimo ai nostri figli ad amare loro stessi non sarebbe necessario il nostro intervento per colmare i loro vuoti.

“Ogni caduta porta ad una rinascita”

David Sheff – Beautiful boy