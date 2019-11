Atalanta-Dinamo Zagabria, la diretta del match

Match da dentro o fuori quello di San Siro per l’Atalanta di Gasperini, ancora in cerca della prima vittoria in Champions League.

Dopo il primo storico punto della competizione strappato al Manchester City, i nerazzurri cercheranno di conquistare il bottino pieno contro i croati per tenere accesa la speranza di continuare il cammino in Europa. Dipenderà anche dal risultato degli inglesi contro lo Shakthar Donetsk.

La nostra diretta

Il primo tempo

3′- Ancora Atalanta pericolosissima! Cross basso e forte di Gomez, Pasalic anticipa il diretto avversario ma manca la palla a due passi dalla riga di porta! Incredibile!

2′- Subito Atalanta vicinissima al gol con un cross basso di Muriel per Hateboer che l’olandese non sfrutta, ciccando clamorosamente la palla a tre metri dalla porta. Che peccato!

1′- Partiti a San Siro!

Formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Muriel. All.: Gasperini.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, D.Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic. All.: Bjelica.