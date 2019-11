Atalanta-Dinamo o l’ultima puntata de “Il collegio”? La tv del 26 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 26 novembre Sky alle 21 trasmetterà in diretta la partita di calcio tra Dinamo Zagabria e Atalanta, valida per la fase a gironi di Champions.

Su Canale5 alle 21 si potrà vedere la partita di calcio della Champions League “Juventus – Atletico Madrid”. L’incontro di andata, a Madrid, si concluse 2-2. L’11 dicembre si giocherà Bayer Leverkusen-Juventus, ultimo incontro del girone.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il tv movie “Luisa Spagnoli”, con Luisa Ranieri, Vinicio Marchioni e Matteo Martari. A Perugia, nei primi del Novecento, la giovane Luisa Spagnoli, di umili origini, è sposata con Annibale, un musicista spiantato, ed è madre di tre figli. Luisa rileva una piccola pasticceria, le difficoltà sono tante e rischia il fallimento, ma ha idee rivoluzionarie e riesce a coinvolgere i Buitoni, industriali della pasta. Nasce così una nuova società, la Perugina, che opera in campo dolciario. Nel frattempo, la relazione tra Luisa e Giovanni fa scandalo, e lui è costretto a lasciare la famiglia. Luisa comunque è sempre attentissima alle condizioni di vita delle operaie, le maestranze la adorano, mentre gli affari prosperano. La Perugina è più forte che mai: sorta dal nulla, ha creato centinaia di posti di lavoro.

La fiction racconta la vita di Luisa Spagnoli, imprenditrice nel campo dell’industria dolciaria e dell’abbigliamento.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la sesta e ultima puntata de “Il collegio”, il preside annuncia che la festa di fine anno sarà a tema horror. Prima degli esami, tra le lezioni della settimana, ce n’è una sul presidente Sandro Pertini. Poi gli studenti si improvvisano professori e spiegano al resto della classe quello che hanno imparato in questi mesi.

Su Italia1 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, sulla rete Mediaset alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano e sul canale di Urbano Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Tv8 alle 21.30 c’è “Dear John”, con Channing Tatum; su Canale Nove alle 21.25 “Tutti contro lui”, con Cameron Diaz; su Rai4 alle 21.15 “Resident Evil: The final chapter”, con Milla Jovovich; e su Rai5 alle 21.15 “In ordine di sparizione”, con Stellan Skarsgard.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Jumper”, con Hayden Christensen; su La5 alle 21.10 “Homeland security”, con Antonio Banderas; su Iris alle 21 “La regola del sospetto”, con Al Pacino; e su Italia2 alle 21.30 “300: l’alba di un impero”, con Eva Green.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Comunque vada”, “Un’amicizia in bilico”, “Legami di sangue” e “Una fiera da ricordare”. Nel primo, il matrimonio tra Christina e Tom non va proprio secondo i piani. Nick intanto indaga sulla causa di un infarto in ospedale. Nel secondo, una bambina viene lasciata di fronte all’ospedale senza apparente motivo collegato alla sua salute. Nel terzo, Nick chiede aiuta a Christina per via di sua madre che è gravemente ammalata. Nel quarto, James ha una storia extraconiugale che porta a delle complicazioni per tutto il personale.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non e la D’Urso”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Abito da sposa cercasi Palermo”.