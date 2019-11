A Dalmine incontro sull’ecosistema bergamasco a supporto delle startup

Mercoledì 27 novembre a partire dalle 16.30 prenderà il via l’evento “L’ecosistema bergamasco a supporto delle Startup – Esperienze e opportunità” al Point, Polo per l’innovazione tecnologica della provincia di Bergamo nasce a Dalmine.

L’evento tratterà molteplici temi di grande attualità ed interesse:

OPEN INNOVATION

Il mutamento dei processi economici dovuti principalmente alla globalizzazione ha costretto ad una riformulazione del concetto tradizionale di innovazione. L’open innovation è un approccio all’innovazione in base al quale le aziende si basano anche su idee, persone e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in particolare dal mondo delle startup, università, enti di ricerca. Tra i primi a rispondere a questa esigenza troviamo Henry Chesbrough che nel saggio “The era of open innovation” (2003), focalizza l’attenzione sulla trasformazione in atto del modello di innovazione tradizionale, che può essere definito come ”closed innovation”, e i nuovi paradigmi che invece spingono verso una apertura nella ricerca di innovazione oltre i confini dell’impresa.

INCUBATORE DI IDEE

L’incubatore di idee è un programma progettato per accelerare lo sviluppo di imprese attraverso una serie di risorse di sostegno alle imprese e servizi, sviluppate e orchestrate dall’incubator management ed offerte sia tramite l’incubator che attraverso la sua rete di contatti. Gli incubatori variano nel modo in cui forniscono i loro servizi, nella loro struttura organizzativa, e nel tipo di clienti che servono. Il positivo completamento di un programma di business incubation aumenta la probabilità che una start-up rimanga in attività per il lungo termine: storicamente, l’87% degli incubator graduates continua l’attività. Gli incubatori differiscono dai centri di ricerca e di tecnologia per il loro essere dedicati alle aziende all’inizio della loro attività. Centri di ricerca e parchi tecnologici, dall’altro lato, tendono ad essere grandi progetti che ospitano tutto dalle grandi società, enti governativi o laboratori universitari fino alle imprese di dimensioni molto piccole. La maggior parte dei centri ricerca e dei parchi tecnologici non offre alle aziende servizi di assistenza, che sono il segno distintivo di un programma di business incubation. Tuttavia, molti di centri ricerca e parchi tecnologici ospitano programmi di incubazione.

CROWDFUNDING

Crowdfunding (termine della lingua inglese, da crowd, “folla” e funding “finanziamento”, in italiano finanziamento collettivo), è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse.

DIGITAL TRANSFORMATION

La trasformazione digitale è il processo di integrazione delle tecnologie digitali in tutti gli processi del business, un processo che comporta cambiamenti radicali a livello di tecnologia, cultura, operazioni e generazione di valore.

Agendo in maniera organica e combinata su questi elementi la digital transformation va oltre la semplice adozione di nuove tecnologie e permette di erogare servizi, fornire beni, far vivere esperienze, trovare, elaborare e rendere accessibili grandi quantità di contenuti indipendentemente dalla reale disponibilità di risorse (umane, materiali, intellettuali ed economiche, ecc.), creando pervasivamente nuove connessioni tra persone, luoghi e cose

Il processo di digital transformation o trasformazione digitale è abilitato dallo sviluppo di nuove tecnologie, ma non si limita alla loro adozione, esso integra e coinvolge tutto l’ecosistema toccato dal processo, incentivando la trasparenza, la condivisione e l’inclusione di tutti i partecipanti.

Grazie a questo nuovo approccio il destinatario finale del valore creato dalla digital transformation è di fatto al centro dello sviluppo se non addirittura partecipe dello stesso, ottenendo così un accesso effettivo, efficace e consapevole al servizio stesso sia esso costituito da beni materiali, immateriali o dati.

IMPRESA 4.0

Il modello Industria 4.0 non è focalizzato solo sul recupero dell’efficienza in processi produttivi ma realizza il più importante impatto nell’evoluzione dalla fornitura di prodotti a servizi estesi. L’impatto del digitale non tocca solo sta cambiando il comportamento dei clienti, spostando sempre più i modelli di consumo da una logica di prodotto (singolo acquisto) ad una di servizio (sottoscrizione). Il valore si sposta dal prodotto al servizio. Lo dimostrano ecosistemi innovativi come iTunes di Apple, Kindle di Amazon. Spostarsi verso un business dei servizi dovrebbe ormai rappresentare una priorità per ogni azienda, di qualsiasi dimensione, qualunque sia il core business di cui si occupa: l’evoluzione dell’offerta appare infatti ormai chiaramente orientata in questa direzione. Un simile adeguamento ha un forte impatto su tutti i processi aziendali. Abbracciare un business di servizi significa riorientare la vendita, la produzione, la ricerca, ogni reparto aziendale: cambia il posizionamento sul mercato, cambia il marketing e il modo in cui l’azienda si propone, cambiano anche produzione, progettazione e prototipazione.

AGENDA

Ore 16.45 Registrazione e Welcome coffee

Ore 17.15 L’ecosistema startup: il posizionamento di Bergamo nel panorama nazionale

Matteo Gustinetti CEO Conlabora e Startup Advisor

Innovation Club, il network degli imprenditori innovativi, tra contaminazioni e open innovation tra Startup e PMI – Modelli e casi di successo.

Matteo Linotto – Presidente Innovation Club

Bebad: il primo acceleratore di business digitali a Bergamo

Davide Corna CEO – Valeo Studio e Fondatore di BeBad

Opstart: da leader dell’equity crowdfunding a piattaforma di servizi Fintech

Giovanpaolo Arioldi – General Manager Opstart

Ore 18.15 Startup Showcase – Pitch, Q&A per ogni Startup

Ore 19.15 Aperitivo & Networking

LINK PER ISCRIZIONE: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lecosistema-bergamasco-a-supporto-delle-startup-esperienze-e-opportunita-76658723305