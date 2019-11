Ricalcolo degli acconti di novembre (che scadono il 2 dicembre): le novità

L’articolo 58 del Decreto fiscale ha introdotto importanti novità tra le quali la rimodulazione dell’aliquota del secondo acconto da versare entro il 2 dicembre 2019.

Come noto, infatti, l’articolo ha previsto, per chi si avvale della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50%.

Ora l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di versamento del secondo acconto.

Chi può ricalcolare l’acconto

Considerando che la disposizione concede la possibilità di rimodulare l’acconto ai soggetti per i quali è stata prevista la proroga al 30 settembre, è necessario far riferimento ai chiarimenti offerti dalle risoluzioni 64/E/2019 e 71/E/2019 con le quali è stato chiarito che la proroga si applica ai contribuenti che, contestualmente:

• esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;

• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, la proroga è stata estesa anche ai contribuenti che:

• applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;

• applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011;

• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Tutti i soggetti appena richiamati, dunque, potranno versare il secondo acconto nella misura del 50% il luogo del 60% previsto dalla precedente normativa.

La risoluzione precisa che il secondo acconto può essere versato nella minor misura del 50% indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata nella misura del 40%.

A quali imposte si applica

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si concentra poi sull’ambito oggettivo. Oltre alle imposte citate espressamente nell’articolo 58 (Irpef, Ires, Irap) la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile anche:

• all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari,

• alla cedolare secca sui canoni di locazione,

• all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Nel caso di versamento in unica soluzione dell’acconto per il 2019, la misura è del 90%.