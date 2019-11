Dopo un weekend così grigio che più grigio non si può, vediamo come inizia la settimana a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Ivan Malaspina.

ANALISI GENERALE

Lo spostamento verso sud/est della depressione responsabile del maltempo nel fine settimana e una temporanea espansione di un debole promontorio di alta pressione sull’Europa occidentale determina per un paio di giorni una cessazione delle precipitazioni sul nord Italia e qualche schiarita. L’approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Gran Bretagna nella giornata di mercoledì sarà responsabile del nuovo rinvigorirsi delle correnti atlantiche verso la nostra penisola accompagnate da una nuova perturbazione. Le temperature non subiranno grandi variazioni nel corso della settimana, ma saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa.

Lunedì 25 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino prime schiarite su alta Valtellina, Valcamonica e alto Garda; molto nuvoloso o coperto sul resto della regione con qualche residua pioviggine all’alba sui settori occidentali e sulla bassa pianura; tendenza all’estensione delle schiarite da est verso ovest con il passare delle ore. Nel pomeriggio ampie schiarite su tutta la regione con cieli poco o parzialmente nuvolosi; tendenza all’arrivo di maggiore nuvolosità sui settori occidentali. Nella sera e nella notte cieli poco o parzialmente nuvolosi ovunque con la possibile formazione di banchi di nebbia sulla medio/bassa pianura.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17°C.

Martedì 26 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione con probabili nebbie sulla medio/bassa pianura e maggiori schiarite sulla fascia pedemontana. Nel pomeriggio nuvoloso su tutti i settori con tendenza ad ulteriore aumento delle nubi. Nella sera e nella notte cielo coperto su tutta la regione, ma senza fenomeni.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 11 e 13°C.

Mercoledì 27 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino rapido peggioramento con piogge moderate sui settori occidentali, in rapida estensione verso est a gran parte della regione; neve sulle Alpi oltre 1700 metri. Nel pomeriggio precipitazioni diffuse su tutta la regione con neve sulle Alpi oltre 1500 metri. In serata graduale cessazione dei fenomeni da ovest verso est. Nella notte cieli nuvolosi su tutti i settori.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12°C.