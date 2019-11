“Tifosi bergamaschi armati e col volto coperto”: denunce e daspo per gli scontri di Firenze

Sono arrivate le denunce, che saranno seguite da pesanti daspo, per 28 tifosi bergamaschi lo scorso 27 febbraio erano in trasferta a Firenze per assistere alla semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta.

Sono accusati di lancio di oggetti atti a offendere, travisamento e due supporter anche di istigazione a delinquere. La Digos ha anche ricostruito un episodio di caccia al tifoso viola.

I tafferugli avvennero tra tifosi dell’Atalanta e polizia mentre i pullman dei bergamaschi stavano lasciando il capoluogo toscano dopo la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, alcuni tifosi scesero dai pullman (che erano scortati) travisati e armati con aste e bastoni. Tutto si verificò, spiegò la polizia, mentre i pullman stavano procedendo lungo il viadotto del Varlungo che porta al casello dell’A1.

Per i 28 tifosi bergamaschi denunciati è partito l’iter per il daspo.