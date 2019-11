Longuelo, un quartiere dove convivono edilizia, natura e un golf club

Longuelo, dopo lo sviluppo del secondo nucleo del quartiere, spostatosi dalla primitiva strada, tangente alla via per Como, al nuovo centro, con la sua parrocchiale, si è trovato a possedere una pianta curiosa, rispetto allo sviluppo naturale di quartieri meno recenti urbanisticamente.

Di fatto, oggi, la porzione più attraente, dal punto di vista immobiliare, del quartiere è quella periferica.

In effetti, il nuovo Longuelo, delimitato dalla ferrovia e dalla Briantea a sud, dalla collina a ovest e a nord e confinante con Loreto a est, ha, intorno al suo nucleo di abitazioni popolari, figlie, come abbiamo visto, del boom economico e dell’inurbamento ad esso legato, almeno tre aree caratterizzate da immobili di maggior pregio, con villette uni e bifamiliari e complessi condominiali lussuosi.

Una è quella che gravita intorno all’area della antica cascina del Polaresco, che merita un discorso a parte. Al Polaresco, alla fine degli anni Trenta, venne costruito un complesso notevolissimo, per i bagni elioterapici: era il periodo in cui il Regime aveva dichiarato guerra a tubercolosi e rachitismo e si stava giocando la propria popolarità tra ragazzini e giovanotti a colpi di colonie e strutture sportive.

Nacque così la colonia GIL, che, nata nel 1940, fu quasi subito trasformata in struttura militare: erano tempi bui e l’elioterapia pareva già passata di moda. Le cure sarebbero riprese nel secondo dopoguerra. Dopo alterne vicende, che ne videro mutare la destinazione d’uso, il grande complesso, chiuso alla fine degli anni Novanta, venne interamente ristrutturato e, finalmente, restituito ai giovani, in forma di centro di aggregazione giovanile: un luogo dove trovarsi, suonare, registrare e fare un po’ di sana (si spera) baldoria. E Dio solo sa se, a Bergamo, ci sia un disperato bisogno di spazi per i nostri giovani. Un’altra zona di Longuelo in cui sorgono villini e villette e in cui abita una tranquilla borghesia orobica, è quella che si trova tra via Puccini e la Briantea: un microquartiere silenzioso e tranquillo, nascosto com’è tra le due arterie di transito.

Infine, c’è la vasta area in cui, in tempi relativamente recenti, è nato l’ambizioso progetto del golf club “Ai colli di Bergamo”, già “Parco dei colli”: un bellissimo appezzamento di terreno, tra via Longuelo e i colli che vanno dalla Madonna del Bosco a Mozzo, quasi sotto le finestre del castello Presati, un tempo, forse, abitazione dei signori locali. E della dimora signorile, qualcosa gli rimane, giacchè pare dominare la conca ridente, dal suo poggio. L’idea animatrice della creazione di questo club, forse un tantino snob, è stata quella di dare a Bergamo un percorso golfistico che non costringa gli appassionati a trasferte relativamente lunghe, come nel caso degli altri due campi orobici, ovvero l’Albenza e la Rossera. Sta di fatto che il sito è di una rara bellezza, con i suoi prati rasati e verdissimi e i suoi magnifici alberi d’alto fusto. Ma ciò che rende tanto suggestive le buche del golf di Longuelo è, senza dubbio, lo stupendo paesaggio collinare, che ne inghirlanda il perimetro: i nostri colli, autentico capolavoro della natura, che andrebbe valorizzato ben oltre quanto oggi avvenga.

Valorizzato, intendiamoci, non violentato: la fascia collinare suburbana, sia dal versante settentrionale, di cui abbiamo detto in precedenza, che da questo, è un bene prezioso e delicato. La difficoltà della sua gestione sta proprio nel complicato equilibrio fra valorizzazione (e, quindi, frequentazione) e conservazione dell’identità dei luoghi. E questa, potremmo dire, è la lezione che traiamo da questo nostro breve giretto per Longuelo: quartiere in cui convivono natura ed edilizia, moderno ed antico, collina e pianura.

Che è un po’ la metafora di tutta Bergamo, fragile e forte, modernamente tesa al progresso economico e sociale ed abbarbicata al suo colle millenario. La prossima puntata, ne visiteremo un altro scampolo, avvicinandoci al centro: il quartiere di Loreto o, meglio, i due quartieri che portano questo nome e che sono divisi da via Broseta, gemelli eterozigoti. Alla prossima.