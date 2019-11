“Live Music”, all’Elav Circus concerto dei Blue Wit

All’Elav Circus arrivano i Blue Wit. Sabato 30 novembre alle 21.30 arriva il rock alternativo di un giovane trio bergamasco: Francesco Pedrinoni (chitarra, voce), Edoardo Nosari (batteria, voce), Manuele Mariani (basso). I ragazzi presenteranno le loro prime fatiche in una serata 100% live music in perfetto stile Elav da non perdere.

A seguire, lunedì 2 dicembre ( ore 21.30 ) sarà la volta del sound hard & heavy di Marco Mendoza, bassista statunitense militato nei Blue Murder e nei Thin Lizzy. Dalle giovani leve del rock a una colonna sacra della musica: passato, presente e futuro sono di casa a Elav Circus.

Ingresso libero.

BLUE WIT

Influenzati dalle ultime tendenze dell’alternative rock targato British (AM e Strokes), i Blue Wit nascono nella primavera 2019. Il gruppo, fondato da Francesco Pedrinoni (guitar) e da Edoardo Nosari (drums), parte dai colori del rock fino ad approdare alle sonorità del jazz con lyrics tipiche dei poeti beat.

Dopo un periodo di prove e arrangiamenti i due finiscono in studio per registrare il loro primo singolo “Solace”. La musicalità porta il significato della parola: sollievo dopo un lungo periodo di ansia e stress: ecco i Blue Wit. La doppia personalità formata da spontaneità contro struttura conferisce al duo un mix di esplosività creativa e ritmica possente, col tentativo di trasportare l’ascoltatore in un mondo familiare ma non ancora del tutto conosciuto, che intriga a essere esplorato più a fondo.

Il nuovo singolo uscito con un videoclip (girato sul Garda) il 25 ottobre ha come titolo “Marilyn”, ed è un pezzo con un’anima più malinconica che energica, ma conserva in sé ancora tutti gli elementi dei Witty. Estro e sentimenti evocativi però in questo caso puntano in direzione di ricordi e sogni ad occhi aperti. Ai due membri originari si aggiunge poi Manuele Mariani al basso.

Mentre la band si accinge a iniziare le prime esibizioni dal vivo, un nuovo membro si è aggiunto: Manuel “Mærian” Mariani è il bassista che serviva al gruppo e che è riuscito perfettamente ad inserirsi nelle dinamiche del duo. Con il suo stile influenzato da jazz e rock n roll, il suo contributo ha finalmente conferito la completezza al sound dei Blue Wit, che non vedono l’ora di iniziare ad esibirsi e far conoscere il nuovo prorompente trio.

Elav Circus si trova a Bergamo in via Madonna della Neve, 3. Per informazioni: tel. 3711696607, inviare un’e-mail a elav.circus@elavbrewery.com oppure consultare il sito www.elavcircus.com

