Lavoratori DHL a Orio preoccupati: “Diteci quale sarà il nostro futuro”

Un’assemblea molto partecipata, con circa 200 lavoratori, si è tenuta lunedì pomeriggio nel sito DHL all’interno dello scalo aeroportuale di Orio al Serio. È stata organizzata per “chiedere certezze sul futuro dei posti di lavoro dei 509 dipendenti diretti, dei 164 somministrati e dei 150 lavoratori in appalto” hanno spiegato Marco Sala di Filt-Cgil, Antonio Scaini di Fit-Cisl e Giacomo Ricciardi di Uil-Trasporti di Bergamo.

Il prossimo 4 dicembre è già fissato un incontro con DHL, dopo la serie di confronti fra le parti sull’accordo di programma in vista dell’apertura di un hub DHL nello scalo di Malpensa.

“DHL ha sempre detto che tutti i lavoratori del sito sarebbero restati a Bergamo anche se gran parte della lavorazione si sposterà nel nuovo hub – spiegano i tre sindacalisti -. Ma nell’ultimo incontro del 12 novembre l’azienda ha dichiarato che non sarebbe più interessata a entrare nel nuovo cargo center e che ha chiesto a Sacbo di prorogare l’affitto degli spazi che occupa attualmente. E tuttavia sugli spazi attuali grava già una destinazione diversa, secondo il piano di sviluppo dello scalo. Allora il punto è: dove andranno a lavorare queste persone? Chiediamo che nell’incontro del 4 dicembre ci vengano date risposte chiare e certe. Oltre ad essere allarmati per i lavoratori DHL, siamo preoccupati per lo sviluppo del cargo center e del settore in generale nella provincia di Bergamo”.