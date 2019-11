Lacrime e incredulità per la morte di Mattia, 18 anni: “Non doveva andare così”

“Non doveva andare così”: nella sua banalità, il commento sui social di un amico di Mattia Volponi racchiude il senso profondo di una tragedia difficile da accettare.

Sabato sera, attorno alle 22.30, la sua Ktm 125 si è scontrata con un’auto in via Aldo Moro, nel centro di Petosino: un impatto violento e improvviso che lo ha scaraventato a terra. Inutile l’intervento, pochi minuti dopo, del personale medico che lo ha trovato già in condizioni disperate.

Nella giornata di domenica nell’abitazione di vicolo Lavatoio, alle Ghiaie di Valbrembo al confine con Paladina, il via vai degli amici alla camera ardente è stato continuo.

Giovani e giovanissimi, proprio come Mattia, ancora increduli: arrivano a testa bassa, si abbracciano, singhiozzano e versano tante lacrime. Qualcuno prova a sdrammatizzare ricordando i momenti felici trascorsi con l’amico, altri, molti, stemperano la tensione nel fumo di una sigaretta.

I pensieri più profondi li lasciano ai social network: ricordano Mattia come un ragazzo allegro, solare, sempre pronto a sorridere e a scherzare. Ricordano la sua grande passione per la moto, che tra foto e video riempie i suoi profili.

“È solo un arrivederci, proteggici da lassù”, si raccomanda qualcuno. “Ci manchi già Volpe” aggiunge un altro.

Commovente il messaggio lasciato dalla fidanzatina: “Non ci credo ancora, non ci voglio credere. Vorrei poterti aver detto prima tutto quello che eri per me ma pensarci ora è inutile. Non ti meritavi questo, la vita è ingiusta. Ho i ricordi che mi frullano in testa e il tuo sorriso stampato nella memoria, quel sorriso che mi rendeva felice. Ti amo piccolo mio”.

Martedì alle 15 l’ultimo saluto nella parrocchiale di Paladina.