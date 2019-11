ISU Grand Prix, a Sapporo ottavo posto per Nicole Della Monica e Matteo Guarise

Fine settimana in salita per Nicole Della Monica e Matteo Guarise che hanno terminato in ottava posizione l’NHK Trophy.

Non ancora al top della condizione fisica, la 30enne di Albano Sant’Alessandro e il 31enne di Rimini hanno pagato alcuni errori, fallendo così la qualificazione per le Finali di ISU Grand Prix.

Nello short program la coppia delle Fiamme Oro Moena ha subito la mancata realizzazione dell’axel lasso, mentre gli azzurri sono apparsi più convincenti nel libero, scontando però qualche problema nei salti in parallelo e una caduta nel triplo rittberger lanciato che non ha consentito loro di andare oltre quota 171.43 punti.

In attesa degli Europei, Della Monica e Guarise saranno nuovamente in pista in occasione dei Campionati Italiani in programma a Bergamo dal 12 al 15 dicembre prossimi.