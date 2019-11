Da poco di nuovo mamma, Marta Barsotti ci ha raccontato i timori e le difficoltà di una gravidanza da adolescente, che l’ha aiutata a crescere e a trovare la strada della felicità e dell’amore vero.

Quanti anni hai?

Ho 22 anni

Come si chiamano e quanti anni hanno le tue bimbe?

Mia ha 5 anni, Victoria quasi 3 mesi!

Quando hai scoperto di essere incinta a soli 16 anni, qual è stato il tuo primo pensiero?

È stato un mix di cose… ero spaventata e felice. Avevo paura di come avrebbe reagito mia mamma, la mia famiglia. Avevo paura di tutto! Ma ero felice. Mi sono sentita mamma esattamente da quel “+” sul test. Da quel momento, tutto è stato in funzione di Mia!

Hai un breve consiglio da dare alle ragazze giovani che hanno appena scoperto di essere incinta, in base alla tua esperienza?

In primis, NON SIETE SOLE! Qualcuno, prima di voi ha avuto le vostre stesse paure, ha provato le vostre stesse emozioni. Prendete le VOSTRE decisioni, in modo da non poter avere rimpianti. Ascoltate solo voi stesse, il resto capirà.

Come hai fatto a portare avanti lo studio, crescendo una bambina? Ti sei mai trascurata per il bene di tua figlia?

Ci sono stati giorni in cui con una mano giravo le pagine di un libro, con un piede spingevo la carrozzina. Ci sono state notti in bianco per mettermi in pari con le materie… è stata dura! Ho sicuramente trascurato tanto me stessa e le mie passioni, ma sempre col sorriso, consapevole che tutto aveva uno scopo: il futuro di Mia.

L’aspetto economico è stato un problema?

Non ti nego che, per i primi anni di vita di Mia, mia mamma mi ha aiutata molto. Io facevo lavoretti compatibilmente con gli orari scolastici, ma senza il suo supporto sicuramente non avrei potuto terminare gli studi. Diciamo che non sono stata l’unica a farsi il mazzo; un bambino comporta mille spese a cui non sempre è facile star dietro. Adesso, però ho un lavoro che fortunatamente mi permette di mantenere a 360º me e la mia famiglia.

La tua famiglia come ha accolto la notizia dell’arrivo di Mia?

La mia famiglia mi ha supportata dal primo giorno. Non è stato facile per loro, ma mi hanno lasciata libera di prendere le mie scelte, di fare i miei sbagli, a volte. Ero spaventatissima di dirlo a mia madre, io e lei non avevamo un bel rapporto. Ma, per assurdo, la mia gravidanza ci ha unite un sacco!

Com’è stato crescere Mia in assenza del padre?

Il papà di Mia i primi tempi non aveva proprio capito come fare il papà. Né il compagno… è stata dura. È stata dura perché ad un certo punto mi sono guardata intorno e c’era “solo” Mia, con il suo sorrisone grande. Sono state tante cose tutte assieme, difficili da accettare. La paura di crescerla senza una figura paterna, la paura di non trovare, da parte mia, più l’amore. Perché insomma, mi chiedevo, chi vuoi che se la prenda una diciottenne con una figlia? Mia mi ha salvata, sempre. Mi ha fatto capire che l’amore è ovunque, dietro ogni piccola cosa, e che lei è e sarà

sempre l’unico amore insostituibile. Oltre ad un figlio tutto il resto è superfluo! Poi ho conosciuto il mio attuale compagno, che mi ha fatto capire che di persone buone e in grado di amare alla seconda ce ne sono tante. E alla fine, anche il papà di Mia ha capito come fare il papà. Per cui insomma, tutta la sofferenza è stata ripagata da tanto, tantissimo amore.

Dopo essere diventata mamma, hai mai avuto qualche paura particolare?

Con Mia è arrivata la paura, semplicemente. Di tutto. Paura di non essere all’altezza, paura di sbagliare, di non fare abbastanza. Paura del mondo in cui dovrò lasciarla, paura del suo futuro, PAURA!

Che rapporto hai con il tuo compagno? Da quanto tempo state insieme?

Matteo è arrivato quando meno me lo aspettavo. Quando avevo imparato ad amare la mia libertà, a stare bene con me stessa, il che non è scontato. Siamo due caratteri completamente opposti, ci completiamo a vicenda! Stiamo insieme da 3 anni e mezzo. È la persona più buona, paziente e amorevole del mondo, è un compagno, un migliore amico, un papà speciale. Sono tanto fortunata ad averlo al mio fianco.

Seguivi già “16 anni e incinta” prima di aspettare tua figlia? Che genere di esperienza è stata? Ti hanno mai fatto sentire a disagio o inadeguata attraverso i social in seguito alla trasmissione delle puntate riguardanti la tua gravidanza?

Sinceramente no, non seguivo il programma. Ho scritto alla redazione per gioco, ridendo con mia mamma! È stata un’esperienza da una parte stressante (la telecamera sempre con me), dall’altra mi ha fatto sentire meno sola. Quando il papà di Mia non c’era, rimaneva la filmaker con me, era diventata un’amica. E poi sono stata circondata da tanto amore, attraverso i ocial! Sono arrivate anche una marea di critiche, ovviamente. Ma ho un carattere molto forte, non mi hanno mai toccata! Sono sempre stata consapevole di ogni mia scelta, consapevole del fatto che solo io so cosa Mia è stata per me, in che modo mi ha salvata. Mia figlia è stata la mia ancora, letteralmente. Se il resto del mondo non lo ha capito… beh, affari loro!

Hai deciso di avere una seconda bambina in età giovane, consapevole di tutte le difficoltà che comporta; ti sei sentita più matura e pronta durante questa gravidanza? Ti senti più responsabile rispetto ai ragazzi e alle ragazze della tua età? Pensi che saresti stata così responsabile oggi se non fossi diventata mamma così precocemente?

Sicuramente è stato meno complicato a livello mentale. Avevo comunque la certezza che il mio compagno sarebbe rimasto con me (ha già fatto il “papà” per tanti anni a Mia), avevo una stabilità economica che con Mia non c’era, avevo una casa, avevo semplicemente delle basi solide per cui poter cercare una seconda gravidanza! Ho per forza di cose delle responsabilità in più, le mie bambine sono una mia responsabilità a tutti gli effetti! Se non fossi diventata mamma so che starei facendo tutt’altra vita. So che non sarei felice, perché prima di Mia non lo ero affatto. Matteo spesso mi dice che sembro nata per questo, per fare la mamma. Forse un po’ è così.

Come ti vedi tra 15 anni?

Mi vedo in una casa più grande, con altri due bambini, qualche altro amico peloso, Matteo sempre con me, realizzata e contenta del mio lavoro.

Qual è l’errore più grande che hai commesso e che vorresti non facessero mai le tue figlie da grandi?

Non augurerei mai alle mie figlie di fare un figlio con la persona sbagliata. Vorrei che non commettessero questo errore… per loro, per non farle soffrire!

Che augurio ti fai per il futuro?

Mi auguro di dare sempre il massimo, di essere paziente, di poter realizzare ancora qualche sogno!