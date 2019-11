Il colorificio Cassani e l’Atalanta insieme: “Condividiamo la stessa passione”

“La tua passione per la Dea, la nostra passione per la tua auto”. Nasce con questo slogan la nuova partnership tra Cassani ed Atalanta Calcio.

Lo storico colorificio, leader nazionale della distribuzione nel settore Automotive, decide, a un anno dalla sua apertura su Bergamo, di investire ulteriormente sul nostro territorio, ufficializzando la partnership con l’Atalanta calcio.

Cesare Cassani, amministratore delegato di Cassani srl ,racconta: “La passione e l’attaccamento che si respira qui per la squadra cittadina, mi ha molto colpito, proprio come la passione e la professionalità degli Imprenditori e di tutti gli addetti ai lavori delle Carrozzerie Multiservice che ci hanno dato fiducia in questo anno e che sono inseriti all’interno del nostro Network ON. Questa sinergia esalta i valori che ci accomunano e questi possono e devono tramutarsi in Opportunità per entrambe le parti“.

ON rappresenta oggi un Network di Carrozzerie Multiservice distribuito sul territorio di Bergamo e Provincia.

Tutti i centri rispettano dei canoni qualitativi molto alti con tecnologie all’avanguardia in grado di garantire riparazioni rapide e di ottima qualità, auto sostitutive, sala d’attesa per il confort del cliente e tanti altri servizi tutti da scoprire.

Sempre Cassani racconta:

“I requisisti dei nostri partner devono essere allineati ai nostri valori lavorativi.

Stiamo lavorando per coprire tutta la vasta zona di Bergamo e Provincia. Il nostro obiettivo è garantire un servizio capillare sul territorio ed in questa ottica prevediamo l’inserimento di ulteriori centri multiservice nei prossimi mesi. “

In occasione del lancio di questa partnership verranno riservati ai clienti numerosi vantaggi. Sarà sufficiente presentarsi presso uno dei nostri centri convenzionati, mostrare la Dea card , riceverete un trattamento da veri atalantini!

Centri Convenzionati:

VI.CAR – CARROZZERIA LORENZI – M&P – MASSI CAR – EVO CAR – CAVAGNA