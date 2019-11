Gori: “La Procura accerti le responsabilità per i fatti dopo Fiorentina-Atalanta”

“La denuncia di 28 tifosi atalantini da parte della Digos di Firenze non è certo quello che ci aspettavamo, dopo che per mesi abbiamo chiesto di conoscere la verità sui fatti accaduti il 27 febbraio dopo Fiorentina Atalanta”: così esordisce in un lungo post su Facebook il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, commentando la notizia delle denunce a carico di tifosi nerazzurri dopo gli episodi della gara di andata della semifinale di Tim Cup 2018/19.

“I filmati e le registrazioni acquisiti dalla Digos – prosegue Gori – ci dicono che alcuni tifosi nerazzurri si sono resi responsabili, subito dopo la partita, di comportamenti certamente censurabili. Ma ci raccontano solo un pezzo della storia. La ricostruzione delle fasi successive – quando i due pullman che trasportavano i tifosi sono stati fermati dalla polizia, poco prima del casello – non spiega perché i tifosi siano stati fatti oggetto di percosse e insulti. Alcuni dettagli – gli autisti che secondo la Digos sarebbero stati sequestrati dagli Ultras, la presenza di alcuni tifosi viola al McDonald’s sulla carreggiata opposta – contrastano apertamente con le testimonianze dei diretti interessati (ovvero gli autisti) e di chi si trovava all’autogrill”.

Il sindaco osserva come “nessuno dei 28 denunciati si trovava su quei due pullman, a riprova che l’iniziativa della Questura si concentra su una parte dell’accaduto – l’immediato post partita – ma non ci aiuta a capire cosa sia successo dopo, e perché 30 tifosi atalantini sono finiti all’ospedale, anzi. Per questo – conclude – non posso che auspicare un’indagine più estesa da parte di un soggetto terzo, la Procura della Repubblica, perché siano accertate tutte le responsabilità e non solo una parte di queste”.