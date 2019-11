Giallo a Colere: uomo trovato morto, folgorato su un traliccio

Tragedia a Colere, dove poco dopo le 14 di lunedì 25 novembre un uomo è stato trovato folgorato su un traliccio, lungo un sentiero fangoso e rurale in via Torrente Rino.

Sul posto è giunta un’ambulanza del Corpo Volontari Presolana, e si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del 118 alzatosi in volo da Bergamo. Per coadiuvare i soccorsi hanno operato anche i Vigili del Fuoco.

Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: secondo le prime informazioni sarebbe completamente carbonizzato. Per questo motivo, al momento è impossibile stabilire e risalire alle sue generalità.

A Colere sono presenti anche i Carabinieri di Clusone che stanno indagando su quanto accaduto.