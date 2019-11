Gasp, dimenticare Zagabria: “Se non vinciamo addio Champions”

Ancora senza Zapata, però bisogna vincere se si vuole restare in Champions, non ci sono storie. Gasperini è molto chiaro alla vigilia di Atalanta-Dinamo Zagabria, partita che è vissuta con molta attesa anche in Croazia, visto che saranno ben 4.300 i tifosi in arrivo a Bergamo. Gasperini non fa calcoli o tanto meno pensa a quel che faranno gli altri. Il tecnico interviene in conferenza stampa assieme a Rafael Toloi.

Sereno e deciso, Gasp risponde: “Dentro o fuori? Per noi non c’è dubbio, abbiamo sbagliato la prima partita e non con lo Shakhtar. A Zagabria penso che abbiamo disputato la partita peggiore in questi anni” .

Ma come si vince? E Zapata?

Gasp: Zapata non c’è, non è guarito. Bisogna fare una grande partita sotto l’aspetto difensivo e offensivo, ricordiamoci che anche a Zagabria abbiamo avuto occasioni. È una partita in cui tutte e due le squadre cercheranno il risultato pieno, noi e anche loro che hanno ancora bisogno di una vittoria per passare”.

Toloi: La Dinamo ha giocatori di qualità e noi difensori dell’Atalanta possiamo fare il solito gioco, siamo pronti per questa partita.

Pensa ai diffidati?

Gasp: Pensiamo solo a domani, l’unico obiettivo per noi è vincere, questo ci darebbe l’opportunità per la prossima, ma non possiamo fare calcoli.

A questa Atalanta mancano un po’ i gol dei difensori?

Toloi: Vero, abbiamo fatto solo un gol a Roma e speriamo domani di dare una grossa mano anche noi difensori.

Che momento sta passando l’Atalanta?

Gasp: Non è un periodo facile, oltre a Zapata che è fuori da 9 partite ha saltato Ilicic per squalifica e meno male che domani torna, come Malinovskyi. E credo che anche Muriel sarà in una condizione migliore. Certo serviranno anche gli uomini della panchina per risolvere un match così delicato.

Se dovesse capitare un rigore chi tirerebbe? Ci sarà spazio anche per Barrow?

Gasp: “Intanto speriamo di averlo, il rigore (sorride, ndr) e Barrow visto che ancora non c’è Zapata potrà avere un’opportunità.

Toloi: “Contro la Juve abbiamo giocato una grande partita e potevamo anche vincere, purtroppo non si deve sbagliare nulla contro certi avversari e così sarà anche con la Dinamo”.

Cosa è mancato all’andata?

Gasp: La Dinamo è abituata a giocare in modi diversi ma non è questione di modulo: loro all’andata hanno fatto un pressing altissimo e ci hanno messo in difficoltà, domani sarà un altro tipo di gara. Dovremo adattarci ma sono situazioni che conosciamo bene”.

Una considerazione sul momento di Pasalic?

Gasp: Sta facendo molto bene, è un giocatore che ha raggiunto una dimensione affidabile e sa giocare in più posizioni. Per noi è diventato una certezza” .