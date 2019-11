Ganten Milano21 Half Marathon, rientro con successo per Sara Dossena

Rientro con il sorriso per Sara Dossena che nella mattinata di domenica 24 novembre si è imposta nella Ganten Milano21 Half Marathon.

La 35enne di Clusone, in gara dopo il ritiro al Mondiale, ha tagliato il traguardo di CityLife al settimo posto assoluto, dominando così la prova femminile.

Sotto un’intensa pioggia che ha colpito il capoluogo lombardo, la portacolori del Laguna Running ha completato i 21,097 chilometri in programma in 1h11’40”, distante 1’30” dal proprio record personale.

“Ho avuto buone sensazioni e ho corso in progressione – ha dichiarato l’atleta orobica nel dopo-gara -. Oggi non avevo alcun tipo di obiettivo, non cercavo il tempo, ma aver corso sotto l’ora e dodici, nonostante la pioggia, mi fa dire che sia stata una buona giornata”.

In campo maschile vittoria per lo svizzero Christian Kreienbuhl, mentre Eyob Faniel (Fiamme Oro) e Francesca Bertoni (Aeronatica) hanno conquistato il successo sulla 10 chilometri.

Foto Giancarlo Colombo/Organizzatori