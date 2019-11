Con gli organi del figlio ventenne già salvate 3 vite: “Lui ne sarebbe fiero”

Lo schianto nella galleria Darco di Camerata Cornello la sera di sabato 29 giugno, poi una disperata corsa in ospedale: Lorenzo morì tre giorni dopo, martedì 2 luglio, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo infiniti tentativi di salvargli la vita.

Nel dolore, la famiglia aveva deciso di donare gli organi che ad oggi hanno permesso di salvare la vita già a tre persone.

È la mamma Caterina, in un post Facebook, a scrivere con orgoglio dell’accaduto: “Abbiamo saputo che non sei stato solo un ragazzo dall’animo buono, altruista, felice e volenteroso durante i tuoi intensi 20 anni ma sei stato il nostro eroe anche ora che non ci sei più… hai salvato tantissime vite tra cui quella di un ragazzo di 17 anni e uno di 24…persone che vivevano nella speranza di riprendere in mano la loro vita e tu gliene hai dato la possibilità”.

Le persone che hanno ricevuto da Lorenzo un organo sono, come detto, in totale 3. Le identità non sono ovviamente conosciute, ma il terzo beneficiario oltre i due ragazzi, cioè una signora di 44 anni – ci dice mamma Caterina -, si è messa in contatto con la famiglia Bordogna per ringraziarla.

La scelta di acconsentire al prelievo degli organi era stata presa dai genitori, ma seguiva una volontà annunciata dal giovane, che ad un’amica aveva confessato di voler diventare in futuro donatore, come lei. E così è stato: il suo fegato è andato al 17enne, i reni rispettivamente al 24enne e alla 44enne.

“La perdita di Lorenzo per noi è stata un dramma, magari non così forte all’inizio, quando eravamo ancora sotto shock, ma sapere che rivive in altri due giovani come lui ci dà un po’ di conforto” ci spiega la madre di Lorenzo.

La famiglia accoglie con sollievo la notizia anche perché tutti gli organi di Lorenzo sono risultati idonei al trapianto. Cosa non scontata, visto che le probabilità di rigetto, soprattutto di fegato e reni, non sono basse.

Dal giovane inoltre sono stati prelevati anche ossa, cornee e tessuti di pelle (anch’essi tutti idonei), che attualmente sono conservati nelle corrispondenti banche e potranno servire man mano per altri interventi. Il numero di pazienti a cui potrebbe essere salvata la vita può quindi aumentare.

E in Italia, secondo i dati AIDO al 31 dicembre 2018, ci sono 8.861 persone in lista d’attesa per un trapianto, di cui 6.545 per un trapianto di rene. Gli organi che richiedono un’attesa maggiore sono nell’ordine, in media: il pancreas (4,3 anni), il cuore (3,4 anni) ed il rene (3,3 anni). Seguono il polmone con un tempo d’attesa di 2,6 anni ed il fegato, con 1,6 anni.

La mamma Caterina, che è fra l’altro iscritta all’AIDO, lancia a questo proposito un messaggio forte: “Spero che chi ha la possibilità di donare lo faccia, perché oggi sono io a farlo ma un domani potrei averne bisogno”.

E tiene a fare un ultimo ricordo di Lorenzo: “Ragazzo solare, buono di carattere, attaccato alla vita e con un sacco di amici, ma soprattutto tanto altruista. È un gesto di cui sarebbe stato fiero”.