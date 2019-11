Comelit Group e Blueprint: partnership strategica tra le due società

Comelit Group SpA, azienda multinazionale italiana con sede a Rovetta che opera nella progettazione vendita e assistenza di sistemi di videocitofonia, domotica, videosorveglianza, sistemi di anti- intrusione e sistemi di rilevazione degli incendi e Blueprint S.r.l. azienda italiana con sede a Medolago nata nel 2003 e specializzata in sistemi di diffusione sonora e sistemi di EVAC ossia sistemi evacuazione sonora certificati EN54, hanno recentemente siglato un importante accordo di partnership.

Gianni Lazzari, presidente di Comelit, spiega che questo investimento strategico nel capitale Blueprint ha l’obiettivo di massimizzare le sinergie tra le due società portando indubbi benefici ai clienti di entrambe. Questa partecipazione strategica ha lo scopo di garantire in futuro al gruppo Comelit una posizione di leadership tecnologica anche nel mondo audio professionale potendo contare sulle competenze di Blueprint, dato che quest’ultima opera, con una tecnologia ai massimi livelli e con ottimi risultati, in questo mercato da oltre 15 anni.

I sistemi audio professionali sono perfettamente allineati con l’obiettivo di portare nel tempo al Cliente Comelit un offerta sempre più completa nel segmento della sicurezza, affiancandosi e integrandosi all’offerta attuale che oltre alla videocitofonia vede anche sistemi di antintrusione, anti-incendio, controllo accessi e videosorveglianza.

Allo stesso modo Blueprint, come affermano Claudio Cattaneo ed Emanuele Paris, entrambi fondatori di Blueprint ed amministratori della stessa, ha come missione continuare a sviluppare il proprio mercato come e più di prima.

L’accordo infatti permetterà a Blueprint di aumentare i livelli di investimento sia in R&D per accelerare lo sviluppo di nuovi importantissimi prodotti, sia nell’organizzazione industriale oltre che il potenziamento della struttura interna.

In sintesi quindi, Comelit e Blueprint, grazie a questo accordo, potranno godere rispettivamente delle sinergie che scaturiscono dalla partnership, facendo leva sui punti di forza reciproci.

Lazzari, Cattaneo e Paris, sottolineano che è importante che il mercato sia consapevole della condivisa e ferma volontà di entrambe le parti, di mantenere vive e sviluppare le due aziende, ciascuna con il proprio Brand, con i propri prodotti e le proprie specificità.