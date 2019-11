Atalanta-Dinamo: scalpitano Muriel, Ilicic e Malinovskyi, ma Zapata è ancora in dubbio

Un solo risultato. È quello che avrà a disposizione l’Atalanta martedì sera, quando a San Siro ospiterà la Dinamo Zagabria per la quinta giornata del girone eliminatorio di Champions League.

Vincere vorrebbe dire mantenere accesa la speranza di continuare il cammino in Europa. Servirà l’aiuto del Man City, ma prima di fare calcoli i nerazzurri dovranno pensare a conquistare i tre punti.

Fortunatamente, per Gasperini l’emergenza in attacco è già finita. Contro i croati, infatti, torneranno a disposizione Josip Ilicic e Ruslan Malinovskyi, mentre Luis Muriel – quasi certamente – avrà la possibilità di giocare qualcosa più dei 15′ disputati sabato contro la Juventus.

Josip Ilicic, 31 anni, martedì sera sarà probabile titolare

Davanti, dunque, tornano le alternative ai soli Gomez e Barrow.

E Duvan Zapata? Il colombiano sta bene e sta lavorando senza sosta, anche se lunedì (almeno nella parte di allenamento aperta alla stampa) non si è allenato con il resto dei compagni. La grande paura del Gasp è che l’ex Doria possa subire una ricaduta che lo metta ko per molto più tempo di quel che è mancato finora (più di un mese, ormai).

Contro la Dinamo, comunque, Zapata dovrebbe tornare nella lista dei convocati. Sul suo impiego dal 1′, però, ci sono forti dubbi, anche perché, come detto, le alternative in attacco non mancano.