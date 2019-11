Ardesio, 62enne stroncato da malore

Un uomo di 62 anni è morto ad Ardesio, probabilmente colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava in una baita situata sopra l’abitato di Ardesio.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, in via Fortino Basso. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Blu di Gromo. I sanitari, per raggiungere il luogo dell’incidente, piuttosto impervio, hanno dovuto percorrere un tratto di strada a piedi.

I tentativi di salvare la vita all’uomo, originario di Villa d’Ogna, sono stati purtroppo vani.