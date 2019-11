Speciale “Amore criminale” o Carola Rackete da Fazio? La tv del 24 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 24 novembre su RaiTre alle 21.25 verrà proposta una puntata speciale di “Amore criminale”, in occasione della giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Veronica Pivetti racconta la vita e la morte delle donne vittime di femminicidio. Con l’aiuto di alcuni scrittori italiani, l’attrice recita dei monologhi che danno voce alle loro tragiche vicende.

Verrà ricordata Camilla, uccisa dal suo ex compagno a 35 anni, vicino Bologna. Nata ad Acquaviva delle Fonti (in provincia di Bari) ma si trasferisce a Bologna per amore di un ragazzo. Nel 2007 Camilla chiude quella relazione e per lavoro conosce un appuntato dei carabinieri. I due s’innamorano, vanno a vivere insieme in una villetta e nel 2008 mettono al mondo una bambina.

Il rapporto della coppia s’incrina a causa del comportamento di Claudio che umilia Camilla in continuazione. La donna, stanca della situazione, vuole lasciarlo, così si rivolge a un avvocato per chiedere l’affidamento della bambina.

È il 2 aprile 2011, tra le 6 e le 7 di mattina, quando Camilla viene uccisa dal compagno con numerosi colpi di forbice e martello. L’uomo, subito dopo l’omicidio, prende la figlia piccola e la porta dai suoi genitori. Poi va a costituirsi dalla Polizia di Faenza. Claudio è stato condannato con rito abbreviato, in via definitiva, a 16 anni di carcere.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle sei puntate della fiction “Pezzi unici”, con Sergio Castellitto, Fabrizia Sacchi e Leonardo Pazzagli. Andranno in onda due episodi intitolati “Sospetti” e “Legno contro resina”. Nel primo, Vanni si convince che Erica, una delle ragazze della casa famiglia che lavorano nella sua bottega, sia in qualche modo coinvolta nella scomparsa del figlio. Nel secondo, un imprenditore senza scrupoli seduce la fragile Erica al solo fine di rubare i disegni delle sue creazioni.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà monsignore Nunzio Galantino, nominato nel 2018 da Papa Francesco presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, nelle librerie con il libro “Sul Confine. Incontri che vincono le paure”, una riflessione su grandi temi come la vita e il fine vita, la guerra, l’Europa. Poi arriverà in studio l’ex presidente del consiglio Paolo Gentiloni, designato nuovo commissario europeo per gli affari economici e monetari lo scorso settembre.

Successivamente si proseguirà con lo scrittore Roberto Saviano e con tre esclusive tv: Carola Rackete, la giovane capitana della Sea-Watch 3, fresca di stampa del libro “Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione”, scritto con Anne Weiss, dove ripercorre la sua vita, dal suo impegno contro la catastrofe climatica che incombe sul nostro pianeta all’aiuto ai migranti – con lei in studio Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati.

Voltando pagina sarà la volta del cantautore Tiziano Ferro, che ha appena pubblicato “Accetto Miracoli”, il suo nuovo album di inediti, prodotto dal guru del sound R&B americano Timbaland e anticipato dall’omonimo singolo, già in vetta nella classifica dell’airplay e che il cantautore proporrà in studio; Jannik Sinner, il più giovane tennista italiano della storia a essere entrato tra i migliori 100 del ranking mondiale, grazie alla vittoria della Next Generation Atp Finals a Milano lo scorso 9 novembre, a soli 18 anni. E ancora, il mattatore Enrico Brignano, con un monologo inedito; e Max Pezzali, in radio con il brano “In questa città”.

Non mancheranno Luciana Littizzetto che commenterà i fatti della settimana con la sua ironia, e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Mara Maionchi, uno dei volti televisivi più amati in Italia, e l’attore Lello Arena, ora nei teatri con lo spettacolo “Miseria e nobiltà”. Al tavolo torna anche Max Pezzali.

Nel preserale alle 19.40 ci sarà “Che Tempo Che Farà,” con gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la terza delle quattro puntate della fiction “La caccia, Monteperdido”, con Megan Montaner, Alain Hernandez, Francis Lorenzo, Carla Diaz ed Ester Exposito. Nicolas viene rilasciato, ma grazie alle sue dichiarazioni Sara inizia a considerare l’ipotesi che a rapire le due ragazzine possa non essere stata la stessa persona. Intanto, Joaquin offre una taglia a chiunque sia in grado di fornirgli notizie sulla figlia.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, con tante nuove inchieste.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Tv8 alle 21.30 proporrà “Bruno Barbieri – 4 hotel”, gara tra gli albergatori d’Italia condotta da Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente. A sfidarsi sono gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. I concorrenti – guidati da Bruno Barbieri – saranno colleghi e avversari allo stesso tempo e trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo.

Viaggiatore del mondo, Barbieri è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice del programma. Racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “The bourne legacy”, con Jeremy Renner; su Canale Nove alle 21.25 “Fantozzi contro tutti”, con Paolo Villaggio; e su Rai4 alle 21.10 “Miss Sloane – Giochi di potere”, con Jessica Chastain.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Don’t say a Word”; su La5 alle 21.10 “Un amore sotto l’albero”, con Susan Sarandon; e su Iris alle 21 “L’isola dell’ingiustizia (Alcatraz)”, con Kevin Bacon.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “I tesori segreti del Sudafrica”. La catena montuosa del Drakensberg che racchiude l’altopiano dell’Africa meridionale, copre oltre 1000 km di campagna sudafricana. Ha le vette più alte in Africa a sud del Kilimangiaro. Ospita molte creature, ma vivere qui non è un’impresa facile: la sua bellezza è pari solo al suo pericolo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Kelly McCreary e Sara Ramirez. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Caduta lenta”, “Entrambe le parti”, “Ruggire” e “Perchè cercare di cambiare adesso”. Nel primo, la Bailey comunica a De Luca che tutti i rapporti sono stati completati e saranno inviati ai legali e al procuratore. Nel secondo, Amelia e Owen decidono di provare ad avere un figlio e lei è convinta di essere già in attesa, ma i ricordi del passato la tormentano. Nel terzo, Karev riceve la data in cui si terrà l’udienza in tribunale e Meredith gli fa compagnia per dargli supporto morale. Nel quarto, al Grey Sloan Memorial arriva Eliza Minnick.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del talent “Amici celebrities”, condotto da Maria De Filippi; su Real Time alle 21.10 il reality “90 giorni per innamorarsi: la famiglia di Chante”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The big bang theory”.