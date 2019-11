Scusa ma devo ed è più forte di me.

Non sempre è andata bene, ma sono felice comunque.

Sospeso su di un filo di lana rimango ancora nella speranza,

ma basta vederti sorridere che la giornata si ribalta

e vorrei averti vicino,

anche se vicino non sarebbe ancora abbastanza.

È finita

e devo lasciare molti affetti

e so che non ci sarai più ma sono felice comunque

e tutto va lontano e tutto si avvicina

e solamente tutto da laggiù è tornato

e quello che provo l’ho sempre provato

e credo ancora in ciò che credevo

perché il tempo con te non è mai fatto di ore, ma di attimi.

E insieme alla mia follia vorrei averti sempre con me, amica mia.

Ma sono felice comunque.

Mi sono illuso e ho aspettato,

ho aspettato un qualcosa o un niente

un sì o no che saprà in ogni caso di fine. Ma che senso avrebbe il viaggio senza traguardo? Volo sulle parole

e mi metto a nudo, ci siamo voluti bene, ma in direzioni opposte e ci siamo ingannati e abbiamo sofferto,

ma che divertimento c’è in una giostra senza su e giù?

Ti vorrei accanto e non ti direi nulla forse ma ti guarderei soltanto

perché ti ho dato così tanto cuore che non me ne resta per dirtelo.

Il sentimento pesa più delle parole.

Ma sono… siamo felici comunque.

Tuo,

Miché

(L’immagine è di Debby Hudson by Unsplash)