Rovescio a due mani: la Juventus ribalta un’ottima Atalanta fra le polemiche

Nonostante una grandissima prova, l’Atalanta deve arrendersi nel finale ai colpi di Higuain e Dybala.

La squadra di Gasperini colpita da diverse defezioni in attacco, mette in campo grande pressing, tanta qualità tecnica e ottima intensità e riesce a tenere testa alla capolista.

Nel primo tempo, occasioni alla mano, la Dea avrebbe sicuramente meritato di andare negli spogliatoi: Barrow spara sulla traversa il rigore del possibile vantaggio, Sczcesny compie un miracolo con un colpo di reni sull’incocciata di Pasalic, mentre De Sciglio si immola sul tap-in di Hateboer.

Gli orobici passano nella ripresa con Gosens che sfonda la porta di testa su assist di Barrow, poi peccano nel non riuscire ad ammazzare la partita.

Al 76′ Higuain dopo una serie di rimpalli favorevoli, scarica il destro che colpisce Toloi spiazzando Gollini.

Da lì in poi inizia un’altra partita dove subentrano le decisioni arbitrali: prima Rocchi (pur essendo andato al monitor) non concede un penalty per fallo di mano di Emre Can, poi sempre il fischietto fiorentino non ravvisa il tocco di mano di Cuadrado nell’azione che porta al raddoppio bianconero.

Nel finale in contropiede Dybala chiude i conti, ma il risultato resta molto bugiardo e non deve ingannare.

Certamente la classifica dell’Atalanta non cresce e il rammarico è tanto ma la strada è ancora molto lunga: ora servirà concentrare le forze fisiche e mentali per il match decisivo di Champions.

Ecco le pagelle nerazzurre

Gollini 6: non compie mai né una parata né un intervento, ma questa volta non è un bene perché sui tre tiri bianconeri becca gol.

Toloi 7: è utilissimo dietro. Con tempismo impeccabile, non sbaglia una virgola e dà sempre il “la” alle azioni dell’undici bergamasco partendo da dietro. Sfortunato sulla deviazione che spiazza Gollini e porta al pareggio bianconero.

Palomino 7: in fase difensiva riesce a contenere con grande efficacia gli uomini offensivi di Sarri. L’argentino a volte usa maniere rustiche, ma si fa assolutamente rispettare.

Djimsiti 7,5: ormai l’albanese ha acquisito una grande dimestichezza con la palla, una lucidità incredibile e un appoggio costante e ragionato alla manovra.

Hateboer 6: è forse quello che si vede meno nell’orchestra nerazzurra, ma nel primo tempo solo il salvataggio di De Sciglio nega all’olandese il tap in vincente.

Freuler 7: abbastanza frizzantino, cuce il gioco orobico confermandosi fondamentale in entrambe le fasi di gioco. Da un suo cross nasce il discusso e probabile rigore per fallo di Emre Can. (Traorè SV)

De Roon 6,5: ancora qualche sbavatura di troppo in disimpegno soprattutto nella fase iniziale del match, ma come il vino con il tempo migliora, confermandosi fondamentale per la squadra

Gosens 7,5: ottima fase di spinta per il tedesco che offre sempre un appoggio e una valida opzione sulla corsia mancina. Ha il grande merito di portare in vantaggio e illudere i tifosi. (Castagne 6: prova a spingere e rinculare come uno stantuffo. Non è incisivo ma non demorde.)

Pasalic 7,5: sin da subito si vede che è in partita, corre come un forsennato su tutto il versante offensivo con un pressing tanto asfissiante quanto efficace. Nella prima frazione di gioco come contro il Manchester salta di testa nel cuore dell’area, ma l’estremo difensore juventino respinge allungandosi.

Gomez 7,5: è indispensabile e si vede, conquista il penalty, offre la palla d’oro a Hateboer, è prezioso anche quando si abbassa per prendere palla e con molta intelligenza riesce a convertire l’azione da difensiva a offensiva. L’unico neo? Pochi tiri verso la porta.

Barrow 6: si prende la briga di tirare il rigore, sbagliando nonostante la buona esecuzione. Nei primi 45 minuti fatica moltissimo contro Bonucci e De Ligt, anche lanciato in profondità calcia una telefonata al portiere. Nella ripresa è bravo a trovare il cross perfetto per la fronte di Gosens, ma non fa a tempo a esultare che deve abbandonare il campo. (Muriel 6: si accende a sprazzi, prova l’effetto sorpresa con un tiro da fuori, ma come giustamente sottolineato da mister Gasperini è un lontano parente di quello visto sino ad un mese fa)

Juventus 6,5: Sczcesny 7; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 7, De Sciglio 6,5; Pjanic 5,5 , Betancur 5 (D.Costa 6), Khedira 6 (Can 5,5), Bernardeschi SV (Ramsey 5,5); Higuain 7,5 , Dybala 6

Arbitro Rocchi 4: gli episodi son tanti e purtroppo determinanti. A volte sbaglia lui, altre volte non viene supportato dai suoi collaboratori in campo e in sala Var