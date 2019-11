Petosino, schianto tra auto e moto in via Aldo Moro: muore 18enne

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima e sommaria ricostruzione pare che in via Aldo Moro, nel centro di Petosino frazione di Sorisole, poco dopo le 22.30 si siano scontrate un’auto e una moto cross. Alla guida dell’auto un giovane 25enne che non ha visto la moto con in sella un 18enne e un passeggero di 13.

Uno scontro che è stato fatale per il 18enne. Immediato l’allarme e sul posto, sulla via Moro si affaccia la piazza che il venerdì ospita il mercato, sono giunte due ambulanze e un’automedica, oltre ai carabinieri di Zogno per i rilievi di Legge.

I medici avrebbero fatto il possibile, ma il 18enne è spirato poco dopo.