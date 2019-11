Maltempo, frana sull’autostrada nel Savonese: crolla un viadotto della A6

Una frana è caduta su un viadotto dell’autostrada A6 all’altezza di Madonna del Monte, nel Savonese, causandone il crollo. È successo nel primo pomeriggio di domenica 24 novembre.

La porzione di asfalto si è staccata lungo la Torino-Savona, sulla carreggiata in direzione Nord all’altezza del chilometro 122. Sul posto in pochi minuti la polizia stradale e i vigili del fuoco, da subito al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di vetture e persone.

Secondo una prima ricognizione il crollo non avrebbe interessato alcun mezzo.

Sul posto si sta recando anche il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, dopo una riunione d’urgenza con prefetto e forze dell’ordine.