Lo schianto in sella alla moto che tanto amava: così è morto Mattia, 18 anni

Uno schianto frontale, violento, improvviso. Mattia Volponi, 18 anni, è morto così sabato sera, attorno alle 22.30.

Si trovava a Petosino, in via Aldo Moro, in sella alla sua Ktm 125, la sua passione, insieme a un 13enne: poi il frontale con un’auto guidata da un altro giovane della zona, 25 anni, rimasto illeso.

L’impatto è stato tremendo, Mattia sbalzato dalla moto e finito sull’asfalto bagnato: immediata la richiesta di soccorso al 112, con due ambulanze e un’automedica che in pochi minuti sono arrivate sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Villa d’Almè.

Le condizioni del 18enne sono apparse da subito disperate: il personale medico ha tentato a lungo di rianimarlo ma senza esito.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei militari dell’Arma.

Il ragazzo, residente alle Ghiaie di Valbrembo, frequentava spesso Petosino insieme agli amici e da circa un mese aveva potuto rimontare in sella alla propria moto.

Domenica la camera ardente è stata allestita in vicolo Lavatorio mentre i funerali sono stati fissati per il pomeriggio di martedì nella chiesa parrocchiale di Paladina.

Sui social network lo sconforto degli amici e dei conoscenti, che ora si stringono attorno alla famiglia.