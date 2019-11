Il maltempo fa paura in Liguria e Piemonte: in Lombardia vento fortissimo

La piena del Po sta spaventando il Piemonte, in Liguria è allarme dissesto idro-geologico: sono ore d’ansia per l’insistente maltempo che si sta concentrando sul Nord-Ovest, con particolare apprensione per le province di Alessandria e Savona, bersagliate da abbondanti precipitazioni.

Le zone da venerdì sono soggette a esondazioni di fiumi e torrenti: quella del Bormida, in particolare, ha travolto una donna di 52 anni che risulta dispersa.

Condizioni estreme che hanno convinto il Comune di Torino a non autorizzare, per motivi di sicurezza, lo svolgimento della maratona cittadina: chiusa la zona dei Murazzi, allagata, e occhi puntati sulla piena del Po che ha messo in allarme anche i territori lombardi della provincia pavese.

La Lombardia, risparmiata dall’ondata di forte maltempo, è invece interessata da un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali dal pomeriggio di sabato, con raffiche anche fino ai 50/70 chilometri orari.

Piove senza tregua sulla Liguria di Ponente: spiagge scomparse per le violenti mareggiate che hanno lasciato segni tangibili non solo a ridosso sulla costa ma anche nei paesi, invasi da acqua, fango e detriti (nella foto di IVG.it). A Rialto è crollata la strada che porta al paese, diverse frane hanno isolato interi comuni.