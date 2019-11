Sette metri e mezzo di altezza ricoperti interamente da tremila piastrelle di lana 12×12 realizzate rigorosamente all’uncinetto che improvvisamente hanno illuminato il buio e piovoso pomeriggio di Dossena.

Un momento magico, sabato 23 novembre, che ha dato ufficialmente il via al Natale in paese, grazie a un’installazione originale e dal grande valore simbolico.

Il paese della Valle Brembana si unisce così idealmente ad altri 34 paesi sparsi per l’Italia e una addirittura in Belgio, grazie al progetto “Un filo che unisce. Da Trivento a..”: come spiegato dal sindaco Fabio Bonzi “il significato del lavorare a maglia ha un valore terapeutico e di denuncia rispetto alla violenza domestica contro le donne. Lana e uncinetto escono da casa (luogo naturalmente deputato al loro utilizzo), rompendo simbolicamente il muro di silenzio che alimenta la violenza e imprigiona”.

Neanche la pioggia ha rovinato la festa che domenica 24 novembre continua con CioccolanDossena (la festa del cioccolato) e continuerà fino all’inizio del prossimo anno.

(foto e video Paolo Cavagna)