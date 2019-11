Commissione toponomastica: presiede l’assessore Angeloni, con lui 3 esperti

È stata istituita, con delibera di Giunta dello scorso 21 novembre, la nuova commissione per la toponomastica del Comune di Bergamo.

Nata con funzioni consultive in materia di toponomastica e onomastica cittadina, resterà in carica sino al termine naturale del mandato amministrativo del sindaco Giorgio Gori: proprio la sua rielezione ha reso necessaria l’istituzione ex novo della commissione, risultando scaduta da Regolamento quella precedente.

Cinque i componenti, con l’assessore Giacomo Angeloni designato come presidente (delegato dal sindaco): con lui ci sarà Gianfrancesco Ruggeri, in qualità di rappresentante dei gruppi di minoranza in consiglio comunale, unica candidatura arrivata entro i termini previsti.

Ad affiancarli tre esperti del settore: la dottoressa Elisabetta Manca, membro di diritto e direttore pro tempore della biblioteca Angelo Mai; la dottoressa Maria Mencaroni, membro di diritto e presidente dell’Ateneo di scienze, lettere e arti; il dottor Alberto Scanzi, presidente del circolo Antonio Gramsci e in qualità di esperto esterno dell’Amministrazione comunale; il professor Giovanni Carullo, in virtù delle specifiche competenze possedute per il fatto di svolgere il servizio di organizzazione e gestione delle attività didattico-culturali e delle iniziative dirette a far conoscere e valorizzare la sede municipale e in qualità di invitato permanente; e la signora Cristiana Barca, invitato permanente, responsabile Cerimoniale e Relazioni Istituzionali del sindaco.

L’istituzione della commissione non comporta per il Comune di Bergamo impegno di spesa né diminuzione di entrata.