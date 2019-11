Biodiversità in una cava di sabbia e ghiaia, la Nuova Demi Spa premiata a Bruxelles

Mercoledì 20 novembre nella Sala concerti di Bruxelles “La Madeleine”, UEPG – l’Associazione europea aggregati ha presentato e celebrato le sue “Rocks Stars europee”: 53 candidature ricevute da 13 diversi Paesi in merito allo sviluppo sostenibile nell’industria europea degli aggregati.

L’evento ha accolto circa 200 partecipanti tra cui alti rappresentanti della Commissione europea. Tra i 53 casi di eccellenza alcuni sono state menzionati per i loro risultati in termini di ambiente, progresso sociale, contributo economico, comunicazione e biodiversità. Proprio in quest’ultima categoria Nuova Demi ha ricevuto una menzione speciale “in riconoscimento dell’impegno nello sviluppo della biodiversità in un sito di estrazione di sabbia e ghiaia, con particolare attenzione all’utilizzo delle energie rinnovabili”.





“Siamo entusiasti per il riconoscimento ricevuto, soprattutto perché affiancati da lavori di importanti società a livello europeo” spiega Eleonora Doneda, marketing manager di Nuova Demi “siamo soprattutto orgogliosi di aver dimostrato, con questo progetto, che da un’area estrattiva può nascere una vera e propria oasi di biodiversità. L’intera opera è frutto di un lungo processo tutt’oggi in continua evoluzione ed integrazione che, nel corso degli anni, ha portato alla nascita di un nuovo ecosistema in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante”.

La delegazione italiana rappresentata da A.N.E.P.L.A. (l’associazione nazionale estrattori produttori lapidei e affini) ha visto primeggiare anche altre 2 eccellenze italiane, che si sono distinte per la loro attenzione verso l’ambiente e la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro: Inerti San Valentino Srl per la “miglior innovazione negli aggregati di riciclo” e la cava Bonanno e Cantoni & C. Spa nella categoria “salute e sicurezza”.





Lo scopo di questo importante evento è premiare e mostrare l’impegno dell’industria europea degli aggregati per lo sviluppo sostenibile, creare nuove opportunità per promuovere e diffondere esempi “best practices” e incoraggiare progetti che vanno ben oltre quanto richiesto dalle autorità di regolamentazione, stabilendo nuovi standard di eccellenza che altri possono seguire.