Non siamo Cenerentola, Biancaneve ed Ariel: non ci serve il Principe Azzurro

Cenerentola, Biancaneve, Aurora, Belle ed Ariel. No. Non è una formazione calcistica, ma solo l’elenco delle prime principesse cartoonizzate dalla Disney.

Belle, eteree e soavi, ma anche inette, crocerossine e stupide.

Pensiamoci un attimo: tutte sono alla ricerca del principe azzurro, come se fosse necessario un uomo per salvarle dalla matrigna o dai pericoli che incombono nelle loro vite.

Tutte accettano per anni i soprusi di personaggi che mirano ad ucciderle o umiliarle, per poi venire puntualmente tirate fuori da situazioni tragiche grazie a degli aiutanti. Insomma, sono belle statuine incapaci di reagire alla vita.

È da considerare, però, che le storie come Biancaneve e Cenerentola sono state rese realizzate durante anni trenta, anni in cui la donna veniva vista come un essere debole e da proteggere, come una bambolina che doveva essere sempre bella ma allo stesso tempo muta e senza iniziative.

Già nel 2003 la Dreamworks propone un altro tipo di principessa: Fiona, che compare per la prima volta nel cartone animato “Shrek”.

Innanzitutto Fiona è un orco e quindi non rispetta nessun canone di bellezza. Nonostante questo la frase conclusiva pronunciata da Shrek, il protagonista, al matrimonio di Fiona quando lei si trasforma in un orco sfiora quasi la poesia; con il bacio del vero amore Fiona dovrebbe assumere nuovamente le sue sembianze umane ma questo non accade. Ed è così che lei afferma: “Dovrei essere bellissima” e Shrek, avvolto dall’umiltà che distingue il suo personaggio, ammette “Ma tu sei bellissima”.

In secondo luogo Fiona è intraprendente; anche lei esige il tanto sognato “bacio del vero amore”, ma quando capisce che Shrek non la bacerà non perde tempo a piangersi addosso o a crogiolarsi, semplicemente toglie i panni della principessa da coccolare e veste abiti più simili a quelli dell’orco. Lei non insegue quell’insolito principe azzurro e il suo linguaggio è tutt’altro che aulico. Fiona è umana, con pregi e difetti, ma vera. Più volte nel corso della storia dimostra di sapersela cavare da sola e di riuscire a salvare anche i suoi amici da situazioni tragicomiche.

Velocemente anche le altre principesse – Disney e non – hanno cambiato carattere, sono diventate dure e intraprendenti.

In un’epoca di body shaming, haters e canoni di bellezza irraggiungibili, cosa c’è di meglio se non essere se stessi?

Sono stati proposti remake, anche cinematografici, o nuovi titoli di fiabe storiche, come “Ribelle – The Brave”, in cui vengono esaltate l’intraprendenza e la piena autonomia delle principesse.

I bambini sognano anche guardando i cartoni animati ed è giusto che imparino ad essere se stessi fin da subito. I nuovi protagonisti non sono sempre eroi con qualità canonizzate; sono eroi perché nonostante non abbiano superpoteri hanno il coraggio di buttarsi.