Sostanze dopanti e cocaina in casa: arrestato giovane body builder

Era sotto controllo da tempo e nella serata del 22 novembre i carabinieri di Brembate hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di L.C., ventisettenne italiano, disoccupato e pregiudicato di Filago.

All’interno della casa del giovane i militari dell’Arma hanno rinvenuto nove piccole dosi di cocaina e, nel frigorifero della cucina, tre fiale da 10 ml contenenti sostanze dopanti.

Sia la droga sia le sostanze rinvenute sono state poste in sequestro e sono state inviate al laboratorio analisi dell’Ats di Bergamo per verificarne la composizione che, con particolare riferimento alle fiale contenenti le sostanze dopanti, per quanto riportato nell’etichetta, dovrebbero contenere boldenone e trenbolone, due sostanze anabolizzanti destinate all’uso animale frequentemente utilizzate da appassionati di body building per aumentare la propria massa muscolare.

Gli appassionati di questa disciplina, infatti, spesso acquistano queste sostanze dall’estero tramite Internet: in tal senso sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificarne e tracciarne la provenienza.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’arresto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio.